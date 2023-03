"Kostet Prozente": Bellingham-Probleme bereiten BVB Sorgen

IMAGO/TEAM2sportphoto

BVB-Shootingstar Bellingham spielt seit Wochen mit Knie-Bandage

Nach Top-Auftritten in der Hinserie flachte die Formkurve von Jude Bellingham bei Borussia Dortmund in den letzten Wochen ein wenig ab. Eigentlich völlig normal beim erst 19 Jahre alten Shootingstar des BVB. Wäre da nicht sein linkes Knie, das Sorgen macht - und zwar offenbar mehr als gedacht. Aussagen von Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl lassen aufhorchen.

Anfang Februar machte ein "Bild"-Bericht die Runde, der davon sprach, dass Jude Bellingham nach einem Schlag im Training an Knie-Problemen leide. Nicht ganz zufällig erlaubte sich der junge Engländer seitdem eine Schwächephase. Seine Auftritte in den letzten Wochen waren selten so überzeugend wie noch in der Hinrunde.

Die Frage ist: Wie sehr hängt das aktuelle Formtief mit dem Knie zusammen? Denn mehr als einen Monat nach dem Trainingsvorfall ist Bellingham weiter mit Bandage am linken Bein unterwegs.

Spekulationen, dass die Knie-Probleme den Mittelfeldspieler hemmen könnten, wusste BVB-Sportchef Sebastian Kehl, so sehr er sich bemühte, nun jedenfalls nicht auszuräumen - im Gegenteil.

"Womöglich fehlt ihm an der einen oder anderen Stelle ein Tor, das er in der Hinrunde gemacht hat", antwortete Kehl gegenüber "Bild" auf die Frage nach den derzeit eher mäßigen Leistungen des englischen Nationalspielers und fügte an: "Er ackert. Er möchte und will. Und trotzdem gibt es Phasen, in denen das auch mal okay ist. Man muss auch mal eingestehen, dass ein Spieler nicht immer auf dem allerhöchsten Niveau spielt." Bellingham arbeite aber hart an sich.

BVB-Sportchef Kehl will Bellingham-Probleme "schnell in den griff kriegen"

Auf Nachfrage gab Kehl jedoch zu: "Er lässt sich in den letzten Wochen regelmäßig behandeln. Das mag am Ende womöglich ein, zwei Prozent kosten."

Er hoffe, "dass wir das schnell in den Griff kriegen", so Kehl weiter. Solange Bellingham spielen könne, sei alles in Ordnung.

Ins gleiche Horn stieß auch BVB-Trainer Edin Terzic. "Die Bandage gibt ihm Stabilität. Da ist nichts Wildes, sondern er spielt intensiven Fußball und das hinterlässt Spuren", sagte Terzic dem Boulevard-Blatt und fügte an: "So hat er auch die WM gespielt."

Für seine Darbietung beim 2:2 gegen den FC Schalke 04 am Samstagabend erhielt Bellingham die sport.de-Note 4.0. Der Mittelfeldspieler hatte das zwischenzeitliche 1:1 mit einem Ballverust eingeleitet. "Wirkte in der zweiten Halbzeit etwas platt, dann gelang ihm nicht mehr viel", so das Fazit.