Sadio Mané gibt Bayern-Bossen Transfer-Tipp

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Mané will gern weiter mit Cancelo beim FC Bayern spielen

Sadio Mané - selbst erst im letzten Sommer zum FC Bayern gewechselt - hat den Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters einen Transfer-Tipp gegeben. Geht es nach dem Offensiv-Star, soll unbedingt ein aktuell nur geliehener Teamkollege fest verpflichtet werden.

Nach schwierigen Wochen konnte sich Leihspieler Joao Cancelo beim 5:3-Erfolg des FC Bayern gegen den FC Augsburg am Samstag mal wieder von seiner besten Seite zeigen. Kein Wunder also, dass sich einige seiner Mannschaftskollegen bereits für eine feste Verpflichtung stark machen - allen voran Sadio Mané, selbst erst vor rund neun Monaten für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Isar gekommen.

Nach dem Sieg gegen Augsburg, zu dem Cancelo ein Tor und eine Vorlage beisteuerte und dafür von sport.de die Note 1,0 einheimste, kam Mané aus dem Schwärmen über den Außenverteidiger gar nicht mehr heraus.

"Ich würde ihn gerne auch nächste Saison bei uns sehen. Genau diese Art von Spielern brauchen wir, ganz sicher!", zitierte "Bild" den Senegalesen.

Ein klarer Fingerzeig an die Bosse des FC Bayern, den im Winter auf Leihbasis nach München gewechselten Nationalspieler fest zu verpflichten.

Allerdings: Mit 70 Millionen Euro wäre die Kaufoption, die die FCB-Verantwortlichen für Cancelo besitzen sollen, keinesfalls günstig. Der Vertrag des Portugiesen bei den Citizens ist noch bis 2027 datiert.

Cheftrainer Julian Nagelsmann hob den Abwehrmann, der in den letzten Wochen aus der Startelf gerutscht war, nach dem Spiel gegen Augsburg ebenfalls hervor.

Nagelsmann: Wenn Cancelo nicht spielt, wird es schwierig

"Er hat ein super Tor gemacht und eine sehr gute Vorlage gegeben. Er hat ein gutes bis sehr gutes Spiel gemacht", sagte der Coach und fügte gleichzeitig an: "In der zweiten Halbzeit kann er noch die ein oder andere Situation bisschen klarer zu Ende spielen, dann wird das Spiel vielleicht nicht ganz so anstrengend."

Cancelo gilt als Hitzkopf, sobald er nicht dauerhaft auf dem Platz steht. In der vergangenen Wochen hatte er aufgrund mangelnder Berücksichtigung aus Frust einen Ball über ein Gebäude am Trainingsgelande geschossen. "Wenn er spielt, ist alles gut. Wenn er nicht spielt, dann nicht", sagte Nagelsmann dazu am Freitag vor der Partie gegen den FCA gegenüber "Bild".