Abschwung? Effenberg überrascht mit BVB-These

IMAGO/Ulrich Wagner

Ex-Star des FC Bayern mit klarer Meinung zum BVB: Stefan Effenberg

Erst das Aus in der Champions League, dann der Rückschlag im Revierderby beim FC Schalke 04: Nach rauschhaften Wochen ist der BVB auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet. Einen Abwärtstrend erkennt Bayern-Legende Stefan Effenberg bei Borussia Dortmund allerdings noch nicht.

Durch das 2:2-Unentschieden beim FC Schalke hat der BVB am Samstagabend die Chance verpasst, seine gute Ausgangslage im Titelrennen der Fußball-Bundesliga zu halten. Primus FC Bayern liegt in der Tabelle nun wieder zwei Zähler vor dem Team von Trainer Edin Terzic.

Zuvor hatten die Schwarz-Gelben alle (!) Liga-Begegnungen im Kalenderjahr 2023 für sich entschieden. Eine Serie, die Stefan Effenberg offenbar nachhaltig beeindruckt hat.

Als in der Talksendung "Doppelpass" bei "Sport1" am Sonntag ein möglicher Abwärtstrend in Dortmund thematisiert wurde, positionierte sich der ehemalige Nationalspieler überraschend deutlich.

"Es ist kein Abschwung. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass sie performen können, dass sie gefestigt sind", betonte Effenberg, der zugleich hervorhob, dass im kommenden Borussia-Heimspiel gegen den 1. FC Köln "natürlich Druck drauf" sei.

Effenberg wirbt für Bellingham-Verbleib beim BVB

Ein Spieler, der den BVB in der aktuellen Saison oftmals getragen hat, ist Jude Bellingham. Obwohl der Engländer momentan ein kleines Formtief durchlebt, ist er auf dem internationalen Transfermarkt extrem begehrt.

Effenberg hat für den Mittelfeldmann einen Tipp parat: "Er hat ja noch einen Vertrag bis 2025. Ich würde ihm raten, in Dortmund zu bleiben, er ist ja noch jung und kann noch drei, vier Top-Verträge abschließen."

Bellingham sei den Dortmundern "verbundener" als der im Vorjahr nach Manchester gewechselte Torjäger Erling Haaland. "Daher kann ich mir vorstellen, dass er bleibt. Er bekommt die totale Unterstützung und das Vertrauen", so Effenberg.