Nächste Kehrtwende! Chaos um Frankfurt-Fans in Neapel

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Chaos um Fans von Eintracht Frankfurt

Das Hin und Her um die Zulassung der Fans von Eintracht Frankfurt beim schwierigen Auswärtsspiel in der Champions League bei der SSC Neapel geht wohl weiter.

Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur "AGI" hat die Präfektur Neapel am Sonntag ein Verbot ausgesprochen. Zum "Schutz der öffentlichen Sicherheit" sei es Anhängern aus Frankfurt nicht erlaubt, Tickets für die Partie zu kaufen.

Zuvor war dem Fußball-Bundesligisten ein juristischer Erfolg gelungen. Das zuständige Verwaltungsgericht hatte dem Antrag der Eintracht "auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stattgegeben", teilte die SGE mit: "Demnach wurde das Verkaufsverbot von Eintrittskarten an Menschen mit Wohnsitz in Deutschland, das gegen die SSC Neapel für das Achtelfinalrückspiel am Mittwoch ausgesprochen wurde, für rechtswidrig erklärt."

Napoli war damit bis auf weiteres angehalten, "Eintracht Frankfurt das Gästekartenkontingent über insgesamt 2700 Karten zur Verfügung zu stellen", hieß es weiterhin von den Frankfurtern. Der Klub rechnete aber mit einer Berufung oder einem modifizierten Erlass der Präfektur, dies ist nun offenbar geschehen.

Napoli hatte verstimmt reagiert, als das Verbot gekippt wurde. Man sei "zutiefst besorgt über die Entscheidung", teilte der Verein mit: "Die Besorgnis rührt von der konkreten Möglichkeit her, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte, wie der Analyseausschuss für Sportveranstaltungen des Innenministeriums feststellte."

Das Spiel findet am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) in Italien statt. Den ersten Vergleich in Frankfurt hatte der Europa-League-Sieger mit 0:2 verloren. Rund um die Partie war es zu einigen gewalttätigen Übergriffen und Festnahmen rund um das Stadion gekommen.

Damit sich derlei Ausschreitungen nicht wiederholen, sollen keine Tickets an Auswärtsfans verkaufen werden.