Unfall oder Vorsatz? Brutaler Ohrbiss vor Schalke vs. BVB

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Pyro-Technik beim Derby zwischen dem FC Schalke 04 und dem BVB

Das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und dem BVB (2:2) verlief am Samstag aus polizeilicher Sicht weitgehend friedlich. Einen heftigen Gewaltausbruch gab es allerdings im Vorfeld, bei dem sogar ein Ohr abgebissen wurde.

Wie die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin sowie die Bundespolizeiinspektion Dortmund in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten, gab es im Vorfeld der brisanten Bundesliga-Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund am Samstagnachmittag eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Hauptbahnhof Essen.

Die Beamten hätten vier Beteiligte am Bahnsteig trennen müssen. Nach Zeugenangaben habe es zuvor im Regionalexpress von Mühlheim an der Ruhr nach Essen bereits eine handfeste Auseinandersetzung gegeben. Dabei soll ein 44-jähriger aus Mönchengladbach einem 41-Jährigen aus Gelsenkirchen ins Ohr gebissen und das Ohrläppchen abgerissen haben.

Der mutmaßliche Täter gab an, der 41-Jährige habe ihn zuerst geschlagen. Beim Ohrbiss habe es sich zudem um einen Unfall gehandelt. Dieser sei nicht mit Vorsatz passiert.

Zwei Geschädigte durch Pyro-Technik bei FC Schalke 04 vs. BVB

Der 44-Jährige, der nach Polizeiangaben auf dem Weg zum Derby auf Schalke gegen den BVB war, war laut Atemalkoholtest mit 1,2 Promille alkoholisiert.

Deswegen und wegen der Schwere der Straftat ordnete eine Richterin die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten an. Bundespolizisten brachten ihn in das Gewahrsam der Polizei Essen. Diese leitete zudem ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Abgesehen von diesem ebenso schmerzlichen wie brutalen Übergriff blieb es rund um das Derby aber weitgehend friedlich. Die Bundespolizei sprach von einem "ruhigen Verlauf".

Die Polizei Gelsenkirchen berichtete lediglich von zwei Geschädigten durch Pyro-Technik in der Veltins-Arena. Eine Frau sei in der Schalker Nordkurve verletzt worden. Zudem wurde die Jacke eines an der Eckfahne postierten Fotografen beschädigt. Die Polizei leitete Strafverfahren ein.