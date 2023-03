Medien: Real legt Schmerzgrenze für Bellingham fest

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Jude Bellingham wird den BVB im Sommer wohl verlassen

Die Chancen auf einen Verbleib von Jude Bellingham beim BVB sind dem Vernehmen nach verschwindend gering. Der FC Liverpool, Manchester United, Real Madrid und Co. wissen das. Sie alle treiben ihre Bemühungen um den Engländer in diesen Wochen voran. Die Königlichen haben mittlerweile schon konkrete Schritte unternommen.

Bereits in der vergangenen Woche schrieb "Bild" von einem Treffen der Bellingham-Seite mit den Vertretern von Real Madrid. Die spanische Sportzeitung "AS" bestätigt diese Information nun und berichtet von Einzelheiten des Austauschs.

Demnach verfolgten die Königlichen mit ihrem Besuch vor allem zwei Ziele. Erstens: Sie wollten Jude Bellingham ganz genau kennenlernen und in einem persönlichen Austausch ausloten, wie der Youngster tickt. Gleichzeitig zählten sie dem Engländer laut "AS" die Vorteile auf, die ein Wechsel nach Madrid mit sich bringt. Es heißt, sie wollten den 19-Jährigen davon überzeugen, dass Real der ideale nächste Schritt auf der Karriereleiter für ihn ist.

Kassiert der BVB 140 Mio. Euro für Bellingham?

Trotz dieser ersten Annäherung ist nach wie vor unklar, ob sich Jude Bellingham einen Wechsel in die spanische Hauptstadt vorstellen kann oder doch eher mit einer Rückkehr nach England liebäugelt. Dort soll so ziemlich jeder namhafte Klub ein Auge auf den Mittelfeldspieler geworfen haben. Der FC Liverpool, so wird es übereinstimmend berichtet, hat aktuell wohl die besten Karten.

Laut "AS" bereitet sich Real Madrid aufgrund der Avancen aus der Premier League schon auf ein echtes Wettbieten vor. Dabei sind die Königlichen offenbar willens, tief in die Tasche zu greifen.

Der Klub könnte am Ende eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro plus 40 Millionen Euro in Form von Bonuszahlungen bieten, berichtet "AS". Damit könnte Bellingham zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte werden. Diesen Titel hält noch Eden Hazard, der im Sommer 2019 für 115 Millionen Euro vom FC Chelsea nach Madrid kam.