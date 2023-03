Effenberg warnt Nagelsmann vor "Negativbeispielen"

IMAGO

Julian Nagelsmann (l.) trainiert seit 2021 den FC Bayern

Stefan Effenberg kann sich eine langfristige Ära von Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern vorstellen - allerdings nur unter gewissen Bedingungen.

"Du darfst vor allem auch die Spieler nicht verlieren - das ist alles entscheidend bei Bayern", schrieb der Ex-Profi des deutschen Rekordmeisters in seiner "Sport1"-Kolumne.

"Es gibt aus der Vergangenheit genügend Negativbeispiele, nehmen wir nur Carlo Ancelotti, Felix Magath oder Niko Kovac: Sie hatten auch alle Erfolg in München, haben das Double geholt - aber sie hatten ein Problem mit den Führungsspielern und sind deshalb entlassen worden", fügte Effenberg an.

Der 54-Jährige erklärte: "Wenn Nagelsmann das nun hinkriegt, dann werden wir ihn noch viele Jahre auf der Bayern-Bank sehen."

Vorerst habe der junge Chefcoach des FC Bayern aber "Ruhe", wie Effenberg mit Blick auf die Siege in der Champions League gegen Paris Saint-Germain sowie das 5:3 in der Bundesliga gegen den FC Augsburg am Wochenende konstatierte.

"Die beiden PSG-Spiele waren schon wichtig", führte der Vize-Europameister von 1992 aus, wichtig sei aber auch, dass Nagelsmann "die absolute Rückendeckung" der Klub-Bosse bekommen habe.

Beim FC Bayern "ist immer Druck drauf"

"Bei Bayern bekommst du keinen Applaus, wenn du Zweiter wirst, da ist eben immer Druck drauf - und das weiß Nagelsmann auch. Am Ende geht es nur um Titel und Pokale", schrieb Effenberg.

Nagelsmann war wegen mehrerer schwacher Auftritte des FC Bayern sowie seinen Kabinen-Ausrasters in Mönchengladbach zuletzt in die Kritik geraten - nicht zum ersten Mal in seiner bislang gut anderthalbjährigen Tätigkeit bei den Münchnern.

Aktuell sieht die Fußball-Welt aus Sicht des FC Bayern aber wieder rosig(er) aus: In der Champions League sowie im DFB-Pokal steht Nagelsmanns Team im Viertelfinale. In der Liga beträgt der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund immerhin wieder zwei Punkte.