Matthäus kritisiert Bellinghams Derby-Leistung

IMAGO/Moritz Mueller

Jude Bellingham durchlebt beim BVB derzeit ein kleines Formtief

Was ist nur mit Jude Bellingham los? Im Revierderby gegen den FC Schalke 04 blieb der Mittelfeld-Star des BVB zum wiederholten Male in den letzten Wochen hinter den Erwartungen zurück. Bayern-Legende Lothar Matthäus stellte dem Engländer im Anschluss kein gutes Zeugnis aus.

In der laufenden Saison hat man Jude Bellingham sicher schon stärker gesehen als beim 2:2 (0:1)-Unentschieden von Borussia Dortmund im Derby beim FC Schalke 04 am Samstag.

Von sport.de erhielt der müde wirkende Teenager für seine Performance lediglich die Note 4,0, womit sich sein kleines Tief der vergangenen Wochen fortsetzte.

Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus war von Bellingham enttäuscht. "Er hat bei beiden Gegentoren nicht unbedingt eine gute Figur abgegeben", übte der 61-Jährige in der Talksendung "Sky90" Kritik am Dortmunder Wunderkind.

"Beim ersten Tor hat er den Ball im Mittelfeld verloren, war nicht aggressiv. Er hat die Situation vielleicht unterschätzt", analysierte Matthäus: "Und beim zweiten Tor ist er nicht in den Zweikampf gegangen."

BVB rätselt über Bellinghams Knieprobleme

Tatsächlich flachte Bellinghams Formkurve nach Top-Auftritten in der Hinserie zuletzt spürbar ab - womöglich auch aus gesundheitlichen Gründen.

Anfang Februar machte ein "Bild"-Bericht die Runde, der davon sprach, dass der Youngster nach einem Schlag im Training an Knieproblemen leide. Über einen Monat später ist Bellingham weiter mit Bandage am linken Bein unterwegs.

"Er lässt sich in den letzten Wochen regelmäßig behandeln. Das mag am Ende womöglich ein, zwei Prozent kosten", verriet BVB-Sportchef Sebastian Kehl nun. Er hoffe aber, "dass wir das schnell in den Griff kriegen", ergänzte der Funktionär.

Ob Trainer Edin Terzic seinem Schützling demnächst eine Verschnaufpause gewähren kann, ist angesichts des eng getakteten Terminkalenders allerdings mehr als fraglich.