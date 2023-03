Sicherheitsvorkehrungen in Neapel werden verschärft

AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Die Frankfurt-Fans sind für die Italiener eine Gefahr

Nach dem Ausschluss von Fans mit Wohnsitz in Frankfurt am Main werden die Sicherheitsvorkehrungen in Neapel vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League weiter verschärft.

Bereits am Montag wurden auf dem Flughafen spezielle Kontrollen für Ankünfte aus Deutschland durchgeführt. "Befürchtet wird, dass viele Fans auch ohne Karten aus Frankfurt eintreffen werden", schrieb die "Gazzetta dello Sport": "Gewaltgefahr!".

Zuvor hatte die Polizei bereits angekündigt, auch die Präsenz in der Stadt zu erhöhen, um Zusammenstöße der Fangruppen zu vermeiden. Nachdem das ursprüngliche Verbot juristisch gekippt worden war, hatte die Präfektur Neapel am Sonntag einen speziellen Ticket-Bann für Anhänger mit Wohnsitz in Frankfurt/Main erlassen.

Die Eintracht kündigt als Konsequenz an, komplett auf das Auswärtskontingent von 2700 Tickets für Mittwoch (21 Uhr/DAZN) verzichten zu wollen.

Rund um die 0:2-Hinspielniederlage der SGE war es zu einigen gewalttätigen Übergriffen und Festnahmen rund um das Stadion gekommen.