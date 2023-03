PSG-Profi vor Bayern-Duell besoffen beim Training?

IMAGO/Oryk HAIST/SVEN SIMON

PSG verabschiedete sich gegen den FC Bayern wieder mal vorzeitig aus der Champions League

Nach dem Champions-League-Aus gegen den FC Bayern ist bei Paris Saint-Germain mal wieder der große Zirkus ausgebrochen. Die Zukunft von Kylian Mbappé und Lionel Messi im Klub wird öffentlich infrage gestellt, Trainer Christophe Galtier schwer angezählt und das gesamte Projekt angezweifelt. Befeuert wird diese Unruhe nun von einem französischen Journalisten, der schwere Vorwürfe gegen einen PSG-Profi erhebt.

Ruhe wird bei Paris Saint-Germain in dieser Saison nicht mehr einkehren - dafür ist in den letzten Wochen schlicht zu viel schief gelaufen. Nach dem Aus im nationalen Pokal und der Champions League hat der Klub seine hoch gesteckten Ziele schon jetzt krachend verfehlt. Die Meisterschaft wird nicht mehr als ein Trostpflaster bleiben.

Als wären die sportlichen Fehlschläge noch nicht genug, droht PSG nun wieder einmal auf anderer Ebene Ärger. Denn wie der französische Journalist Romain Molina in einem Video behauptet, hat sich ein namentlich nicht genannter Paris-Profi ausgerechnet direkt vor dem Königsklassen-Duell gegen den FC Bayern einen üblen Fehltritt geleistet.

Laut Aussage des Journalisten tauchte besagter Profi am Montag besoffen beim Training auf, nachdem er zuvor bis 6 Uhr morgens in einem Klub gefeiert haben soll. Um wen es sich dabei handelte, sagte Molina nicht. Allerdings soll jener Spieler im Rückspiel gegen den FC Bayern sogar in der Startelf gestanden haben.

Die Pariser absolvierten am Montagvormittag noch eine Trainingseinheit auf dem eigenen Gelände, bevor sie wenige Stunden später nach München reisten.

Doch damit nicht genug der schweren Vorwürfe: Der Übeltäter soll nämlich nicht nur vor dem Spiel in München über die Stränge geschlagen haben, sondern auch vor dem vorherigen Ligaspiel gegen den FC Nantes. So behauptet Molina, der Spieler habe auch von Freitag auf Samstag durchgefeiert. Ob der Spieler auch gegen Nantes (4:2) auf dem Platz stand, sagte der Journalist nicht.