Warum dem BVB ein Bellingham-Problem droht

IMAGO/UWE KRAFT

Jude Bellingham steht beim BVB noch bis 2025 unter Vertrag

Im ersten Saison-Halbjahr war Jude Bellingham der Unterschiedsspieler bei Borussia Dortmund. Doch seit dem Jahreswechsel präsentiert sich der 19-Jährige bei Weitem nicht mehr so stark - mit besorgniserregender Tendenz. Droht dem BVB ein Bellingham-Problem?

Am Ende eines für ihn und Borussia Dortmund extrem enttäuschenden Abend ließ sich Jude Bellingham erst einmal auf den Rasen der Gelsenkirchener Veltins-Arena fallen.

2:2 hatte der BVB trotz vor allem in der ersten Halbzeit drückender Überlegenheit soeben bei Erzrivale FC Schalke 04 gespielt - für alle in Schwarz und Gelb eine gefühlte Niederlage und der zweite bittere Rückschlag binnen weniger Tage nach dem Champions-League-Aus beim FC Chelsea.

Eine "Woche der Enttäuschung" habe der BVB erlebt, konstatierten die "Ruhr Nachrichten". Der "Spiegel" schrieb von einer "gefährlichen Situation" für die Borussia, die in der Bundesliga-Tabelle vorerst wieder zwei Punkte Rückstand auf den FC Bayern hat.

Die nach dem furiosen Jahresstart aufgekommene Euphorie beim BVB ist jedenfalls verflogen. Und Bellingham ist ein Gesicht dieser kurzfristigen Negativentwicklung.

Im ersten Saison-Halbjahr zeigte der junge Engländer noch Weltklasse-Auftritt am laufenden Band und schlüpfte immer wieder in die Rolle als Unterschiedsspieler für den BVB. Seit dem Jahreswechsel spielt Bellingham zumeist allenfalls ordentlich, in den "großen" Spielen gegen Chelsea und Schalke sogar schwach.

Indiz für seinen Formverfall sind die Anzahl der Torbeteiligungen: Drei Treffer sowie zwei Vorlagen stehen für die ersten 15 Liga-Spieltage in Bellinghams Statistik. Danach kamen nur beim wilden 4:3-Erfolg zum Restart gegen den FC Augsburg sowie beim 5:1 gegen Freiburg noch insgesamt ein Tor sowie zwei Assists dazu.

BVB: Lothar Matthäus kritisiert Jude Bellingham

Bellingham ist also im Vorwärtsgang längst nicht mehr so effektiv. Und auch im Spiel gegen den Ball ist er weniger präsent. 41 Prozent gewonnene Zweikämpfe auf Schalke sind für einen Spieler seiner Klasse viel zu wenig.

Dazu kommen spielentscheidende Fehler, wie vor dem Tor zum 1:1 im Derby - bereits Bellinghams vierter Ballverlust vor einem Gegentreffer in der laufenden Spielzeit.

"Er hat bei beiden Gegentoren nicht unbedingt eine gute Figur abgegeben. Beim ersten Tor hat er den Ball im Mittelfeld verloren, war nicht aggressiv. Er hat die Situation vielleicht unterschätzt. Und beim zweiten Tor ist er nicht in den Zweikampf gegangen", kritisierte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus bei "Sky90".

Warum steckt Jude Bellingham beim BVB im Formtief?

Die Gründe für das Bellingham-Tief liegen teilweise auf der Hand, teilweise lässt sich darüber nur mutmaßen.

Fakt ist: Gerade angesichts seines jungen Alters ist das Pensum, das Bellingham in den letzten Monaten gehen musste, sehr groß, vielleicht zu groß.

Satte 33 Pflichtspiele absolvierte er 2022/2023 bereits für den BVB, die allermeisten über die volle Distanz. Hinzu kommen zehn Länderspiele für England seit dem Sommer, in der Nations League und bei der WM. Dass Bellingham überspielt wirkt, überrascht also nicht.

Umso schwerer wiegt, dass den Shooting-Star mysteriöse Knieprobleme plagen. "Er laboriert da seit Wochen herum. Er lässt sich regelmäßig behandeln", bestätigte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Derby. Das könne Bellinghams Leistungsfähigkeit durchaus um "ein, zwei Prozent" verringern, so der Nachfolger von Manager-Legende Michael Zorc.

Womöglich fehle dem 19-Jährigen gerade "mal ein Tor, wie er es in der Hinserie häufiger erzielt hat", meinte Kehl. "Er ackert, er macht und tut und will - und trotzdem gibt es auch mal Phasen, wo es okay ist, dass ein Spieler nicht permanent auf allerhöchstem Niveau spielt. Ich weiß bei ihm, dass er hart an sich arbeitet."

BVB-Abgang oder Verbleib? Wechsel-Gerüchte um Jude Bellingham

Dass auch Bellinghams ungeklärte Zukunft eine Auswirkung auf seine Darbietungen auf dem Platz hat, würden sie beim BVB sicherlich nicht öffentlich zugeben. Es liegt aber nahe.

Seit Wochen und Monaten ranken sich Wechsel-Gerüchte um den Youngster. Sein BVB-Vertrag läuft zwar noch bis 2025. Sollte Bellingham mit einem Wechselwunsch auf die Verantwortlichen zukommen und ein interessierter Verein eine Ablösesumme weit jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze bieten, könnte ein Transfer aber gleichwohl über die Bühne gehen.

Bellinghams Vater Mark, der ihn in Vertragsangelegenheiten berät, soll von einem Treffen mit potenziellen Abnehmern zum nächsten tingeln.

Ob die Familie die dort ausgetauschten Inhalte (und Zahlen) komplett vom umworbenen BVB-Profi fernhalten kann, scheint zumindest fraglich - durchaus eine psychische Hypothek für einen Spieler, der sich neben seinen fußballerischen Qualitäten auch und besonders durch seine Mentalität und Führungskraft definiert.

Ob und wann der BVB, der immer noch auf einen Verbleib hofft, der Bellingham-Seite die Pistole auf die Brust und eine Deadline für seine Zukunftsentscheidung setzt, ist völlig offen. Es könnte aber ein Schlüssel sein, um das Sorgenkind sportlich wieder in die Spur zu bringen.

Tobias Knoop