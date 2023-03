Matthäus über Schalke: "Da wächst nichts mehr zusammen ..."

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Lothar Matthäus sieht den FC Schalke 04 auf dem richtigen Weg

Aufbruchstimmung in Königsblau! Durch das 2:2 (0:1) im Derby gegen den BVB hat der FC Schalke 04 im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga weiteres Selbstvertrauen gesammelt. Bayern-Legende Lothar Matthäus ist begeistert.

Vom vermeintlich hoffnungslosen Fall zum gefürchteten Kämpferteam in weniger als zwei Monaten: Der FC Schalke hat eine erstaunliche Entwicklung hinter sich.

Seit sieben Spielen ist das Team von Trainer Thomas Reis mittlerweile ungeschlagen, der Ligaverbleib ist plötzlich wieder in greifbarer Nähe.

Wie leidenschaftlich die Knappen zuletzt im Revierderby gegen den BVB auftraten, hat bei Lothar Matthäus einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

"Da wächst nichts mehr zusammen, da ist schon was zusammengewachsen. Sie hatten glänzende Augen nach dem Punktgewinn gegen Dortmund", schwärmte der 61-Jährige in der Talksendung "Sky90".

Matthäus: Schalke 04 hat gegen BVB "immer an sich geglaubt"

Zwar seien die Gäste vor allem im ersten Durchgang spielerisch überlegen gewesen, die Moral habe bei S04 jedoch stets gestimmt, hob Matthäus hervor.

"Schalke hat immer an sich geglaubt. In dieser Atmosphäre glaubt man einfach an sich. Die Emotionalität überträgt sich von den Fans auf die Spieler. Sie haben wieder 90 Minuten alles gegeben, egal, ob sie von Anfang an gespielt haben oder eingewechselt wurden", lobte der Weltmeister von 1990.

Momentan belegen die Gelsenkirchener in der Tabelle zwar noch Abstiegsplatz 17, das rettende Ufer ist allerdings nur einen Punkt entfernt. Ende Januar betrug der Rückstand noch sieben Zähler.

"Da ist wirklich etwas zusammengewachsen! Und wenn das auch nach einem Rückschlag so bleibt, bin ich überzeugt, dass Schalke auch in der nächsten Saison in der Bundesliga zu sehen ist", machte Matthäus dem Aufsteiger Hoffnung für den Endspurt.

Am kommenden Wochenende gastiert der Ruhrpott-Klub beim FC Augsburg.