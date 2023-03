Wegen Cancelo: Reif übt Kritik an Bayern-Trainer Nagelsmann

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Joao Cancelo stand beim FC Bayern zuletzt nur selten in der Startelf

Auch wenn Joao Cancelo am Samstag gegen den FC Augsburg wieder einmal in der Startelf stand, ist die Thematik rund um den FC Bayern längst noch nicht wieder Geschichte. Auch Kommentatoren-Legende Marcel Reif hat sich nun geäußert und Julian Nagelsmann für dessen Vorgehen kritisiert.

Nach einem überzeugenden Start beim FC Bayern musste sich Joao Cancelo zuletzt mehrfach mit der Bank begnügen. In dem neuen System mit einer Dreierkette hatten andere Spieler die Nase vorne. Die Leihgabe von Manchester City soll aufgrund der wenigen Einsatzzeiten frustriert sein und machte laut Julian Nagelsmann zu Beginn der letzten Woche "im Wettkampfersatztraining nicht so einen guten Eindruck".

Dennoch bekam der 27-Jährige in der Bundesliga gegen den FC Augsburg (5:3) seine Chance in der Anfangsformation und zahlte das Vertrauen mit einem Tor und einem guten Spiel zurück. Dass er gegen Paris nicht gespielt habe, hätte taktische Gründe gehabt, erklärte Nagelsmann nach dem Spiel im Gespräch mit der "Bild".

Zudem kritisierte er die Medien, die nach Ansicht des Bayern-Trainers nicht verstehen würde, dass "Cancelo noch nie in einer Dreierkette zum Einsatz kam".

FC Bayern: Cancelo-Kritik "ein Ding mit Anlauf"

Worte, die bei Kommentatoren-Ikone Marcel Reif auf wenig Gegenliebe stoßen. "Wenn sich das taktisch erklären lässt, warum macht er es nicht einfach, wenn er vor dem Spiel weiß, dass Cancelo nicht spielt? Das war ein Ding mit Anlauf", erklärte der ehemalige "Sky"-Reporter in der "Bild"-Sendung "Reif ist live".

"Sie holen einen, der in eine Weltauswahl gewählt wurde. Er ist nicht verletzt und nicht gesperrt. Da fragen sich die Leute ohne das ganz große taktische Verständnis schon, warum er nicht spielt", kritisiert Reif die nach seiner Ansicht fehlende Kommunikation von Nagelsmann.

Es wäre "ganz leicht gewesen, diese Sache vom Tisch zu wischen", legte er nach. "Es gibt dauernd Pressekonferenzen. So kriegst du da die Schärfe raus. Ansonsten kann ich gut verstehen, dass Menschen fragen: 'Was habt ihr euch dabei gedacht?'", sagte Reif im Rahmen der 300. Ausgabe der Sendung am Montagmittag.