Zukunfts-Pläne von Davies beim FC Bayern durchgesickert

IMAGO/Markus Fischer

Alphonso Davies soll beim FC Bayern bleiben

Alphonso Davies ist beim FC Bayern auf der linken Abwehrseite gesetzt. Der deutsche Rekordmeister soll aus diesem Grund eine Vertragsverlängerung mit dem Kanadier anstreben. Die Chancen stehen angeblich nicht schlecht. Der entscheidende Faktor könnte wie so oft die Gehaltsfrage sein.

Im Januar 2019 kam Alphonso Davies als unbeschriebenes Blatt von den Vancouver Whitecaps aus der MLS zum FC Bayern. An der Säbener Straße schaffte der 22-Jährige schließlich den Sprung zum internationalen Top-Spieler.

Egal ob unter Niko Kovac, Hansi Flick oder Julian Nagelsmann - Davies ist aus der Startelf des FC Bayern nicht mehr wegzudenken.

Die "Sport Bild" berichtete unlängst, dass der deutsche Rekordmeister so bald wie möglich mit dem kanadischen WM-Fahrer verlängern will. Davies' Berater Nick Huoseh war zu entsprechenden Gesprächen vor Kurzem an der Isar. Beide Seiten seien "optimistisch", hieß es.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk legte in seiner Kolumne für das Portal "Caught Offside" nun noch einmal nach. Laut dem Reporter soll Davies beim FC Bayern aktuell rund neun Millionen Euro im Jahr verdienen.

Alphonso Davies will offenbar beim FC Bayern bleiben

Laut Falk würde der Linksverteidiger gerne in die nächste Gehaltsklasse aufsteigen. Der Fußball-Bundesligist müsste für eine weitere Zusammenarbeit folglich in Zukunft wohl etwas tiefer in die Tasche greifen.

Allerdings gibt es gleichzeitig auch eine gute Nachricht für den FC Bayern. So will Davies offenbar gerne in München verlängern und sein Engagement beim deutschen Branchenprimus fortsetzen.

Zuletzt wurde der 22-Jährige auch immer wieder mit anderen Vereinen wie Real Madrid oder Newcastle United in Verbindung gebracht - wirklich konkret wurde es aber nicht. Der FC Bayern will dem Werben anderer Vereine zuvorkommen. Davies ist momentan noch bis 2025 an den Klub gebunden.