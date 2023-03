Wie der Zoff zwischen Hoeneß und Matthäus entstand

unknown

Alte Weggefährten beim FC Bayern: Uli Hoeneß (l.) und Lothar Matthäus

Nach einigen Jahren der Funkstille fliegen zwischen Uli Hoeneß und Lothar Matthäus aktuell wieder die Fetzen. Die Hassliebe der beiden Klub-Legenden des FC Bayern schwelt schon seit vielen Jahren - und wurde einst von einer legendären Attacke befeuert.

Als Uli Hoeneß im November 2002 im "Doppelpass" von "Sport1" zu Gast war, bekam der geneigte TV-Zuschauer genau das, was man vom damaligen Manager des FC Bayern erwarten konnte: pointierte, teils polemische Aussagen zu zahlreichen Themen rund um den deutschen Rekordmeister, beißende Kritik, löwenmütterliche Verteidigungsreden, das meiste davon der Fußball-Schnelllebigkeit zum Opfer gefallen und heute vergessen.

Was Hoeneß aber damals über Lothar Matthäus sagte, das ging in die Geschichtsbücher ein.

Zwei Jahre zuvor hatte der Rekord-Nationalspieler die Münchner verlassen und seine Karriere bei den New York Metro Stars ausklingen lassen. Kurz vor Hoeneß' denkwürdigem TV-Auftritt ließ er sich dazu hinreißen, in einem Interview Kritik an seinem Ex-Klub zu äußern.

Nicht völlig zu Unrecht, wie vor allem die damaligen Leistungen in der Champions League zeigten, wo das Team von Trainer Ottmar Hitzfeld letztlich sang- und klanglos in der Gruppenphase scheiterte - mit nur zwei Punkten aus sechs Partien.

FC Bayern: "Greenkeeper"-Attacke auf Lothar Matthäus

Hoeneß gingen Matthäus' Aussagen dennoch gewaltig gegen den Strich. "Was der losgelassen hat, da hat man den Eindruck, der hat alles gewonnen und nie ein Spiel verloren. Der will ja, der wollte beim FC Bayern was werden. Aber so lange ich und der Kalle Rummenigge (damals Vorstandsvositzender, Anm. d. Red.) etwas zu sagen haben, wird der nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion", polterte der Münchner Macher.

Matthäus ließ das Gesagte nicht lange auf sich sitzen. Via "Bild" und (für damalige Verhältnisse ziemlich fortschrittlich) auf seiner Homepage schoss er zurück. "Ich lasse mich von Uli Hoeneß nicht vor aller Öffentlichkeit beleidigen und mir nicht den Namen kaputt machen", so der Weltmeister von 1990, der in seiner Wut sogar einige Abschiedspräsente des FC Bayern, darunter eine Uhr im Wert von 25.000 Euro, an den Verein zurückschickte und seine Ehrenmitgliedschaft beendete.

Für ihn sei es unerklärlich, "warum auf meine sachliche Kritik am Zustand der Mannschaft eine von Hoeneß mehr als persönlich beleidigende Reaktion vor einem Millionenpublikum erfolgte", führte Matthäus aus. Das müsse er sich gerade wegen seiner "Verdienste gegenüber dem FC Bayern in dieser Form nicht gefallen lassen".

"Uli war schon zu meiner aktiven Zeit nie mein Freund. Er hat mich weniger geschützt als Mehmet Scholl oder Stefan Effenberg", klagte Matthäus weiter, betonte jedoch auch: "Der FC Bayern wird in meinem Herzen weiterleben". Er sei "jederzeit zu einem klärenden Gespräch" bereit.

Versöhnung zwischen Uli Hoeneß und Lothar Matthäus

Dazu kam es dann auch. Wie Matthäus anlässlich seines 60. Geburtstags im Jahr 2021 im Mitgliedermagazin "51" berichtete, habe Hoeneß seine Schimpftirade schon am nächsten Tag bereut.

"Wir haben uns zu meiner aktiven Zeit öfter mal angeschrien, aber wir sind beide Menschen mit großem Herz, von daher kam es auch immer wieder schnell zur Versöhnung, weil wir ja wussten, dass wir eigentlich das gleiche Ziel haben", sagte Matthäus.

Über die berühmte "Greenkeeper"-Aussage könnten Hoeneß und er inzwischen lachen. Auf dem "51"-Cover posierte Matthäus sogar selbstironisch bei der Rasenpflege in der Allianz Arena.

Ewige Hassliebe beim FC Bayern

Ende gut alles gut in der ewigen Hassliebe beim FC Bayern? Nicht ganz. Aktuell gibt es wieder Zoff zwischen Hoeneß und Matthäus.

Dieser überschreite in seiner Tätigkeit als "Sky"-Experte "oft die Grenzen", sagte der heutige Ehrenpräsident der Münchner vergangene Woche bei einer Veranstaltung der "AZ". "Für viel Geld" vergesse Matthäus dann, "dass er für diesen Klub einmal Fußball gespielt hat", sagte Hoeneß.

Die Replik kam postwendend. "Verbundenheit ja, aber das erlaubt mir in meiner Position als Sky-Experte doch meine Eindrücke, die ich mitnehme, auch zu äußern. Ich bin ganz sicher nicht unter die Gürtellinie gegangen, habe keinen Spieler beleidigt, gar nichts. Ich verstehe diese Sätze nicht", erklärte Matthäus bei "Sky90". Er wisse nicht, was er über den FC Bayern Negatives gesagt habe.

"Und wenn diese Sätze wieder über die Medien gespielt werden: Warum ruft er mich dann nicht selbst an? Das hat er ja schon ein paar Mal gemacht", zeigte sich Matthäus enttäuscht. Verletzen würden ihn die Aussagen nicht, meinte der Ex-Profi. "Weil ich den Grund nicht finde, warum Uli Hoeneß wieder eine Attacke gegen mich gefahren hat".

Eine Antwort von Hoeneß darauf steht noch aus. Fast sicher ist, sie wird kommen. Und fast sicher werden zwischen ihm und Matthäus noch das ein oder andere Mal die Fetzen fliegen.

Tobias Knoop