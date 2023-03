Bayern-Juwel will sich mit Zukunfts-Entscheidung Zeit lassen

IMAGO/Sven Leifer

Paul Wanner ist eines der größten Talente des FC Bayern

Sowohl für Deutschland als auch für Österreich könnte Paul Wanner spielen. Das Mega-Talent des FC Bayern gilt als großer Hoffnungsträger. Doch eine Entscheidung, für welche Nation er zukünftig aktiv sein wird, hat er anscheinend noch nicht getroffen.

Dass der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) und Trainer Ralf Rangnick die Bemühungen um Top-Talent Paul Wanner zuletzt wieder verstärkt haben, ist dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht entgangen. Eine Nominierung für Deutschland liegt für das Juwel des FC Bayern dennoch in weiter Ferne. Das gilt offenbar auch für die U21.

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg sei dies auf die mangelnde Spielpraxis zurückzuführen. Ganz anders sei die Situation derweil in dem Alpenstaat, wo selbst eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft zuletzt im Raum stand. Sollte der 17-Jährige dann in einem der zwei anstehenden Spiele in der EM-Qualifikation eingesetzt werden, wäre er nicht mehr für die DFB-Elf spielberechtigt.

Österreich oder Deutschland: Wofür entscheidet sich das Bayern-Juwel?

Doch dieses Szenario wird wohl nicht eintreten. Nach Informationen von "Sport1"-Reporter Kenny Hau will sich Wanner noch Zeit für eine finale Entscheidung lassen. Der Mittelfeldspieler wird Ende März am Lehrgang der deutschen U18-Nationalmannschaft teilnehmen und somit nicht für Rangnick zur Verfügung stehen, der zuletzt auf eine schnelle Entscheidung gepocht hatte.

Dieser hatte ihm laut Plettenberg einen "klaren Plan bis einschließlich der EM 24" aufgezeigt. Diesen wird der Youngster wohl vorerst aber nicht einschlagen.

Der in Österreich geborene und größtenteils in Deutschland aufgewachsene Wanner besitzt sowohl einen österreichischen als auch einen deutschen Pass. Anfang 2022 gab er im Alter von 16 Jahren und 15 Tagen sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern. Wanner ist damit nach BVB-Youngster Youssoufa Moukoko der zweitjüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten.