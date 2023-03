Angelt sich Hertha BSC ein dänisches Top-Talent?

IMAGO/Gonzales Photo/Balazs Popal

Das dänische Top-Talent Gustav Christensen steht vor einem Wechsel zu Hertha BSC

Gestärkt von der Finanzspritze, die der neue Investor 777 Partners dem Klub in Aussicht stellt, treibt Fußball-Bundesligist Hertha BSC angeblich den ersten Transfer für die kommende Saison voran. Laut Medienberichten wechselt das dänische Sturmtalent Gustav Christensen im Sommer vom FC Midtjylland in die Hauptstadt.

Einen Teil der Finanzspritze von 100 Millionen Euro, die der neue Partner 777 Partners Hertha BSC in die Kassen spülen könnte, scheint der Bundesligist direkt investieren zu wollen. Wie das dänische Online-Fußballportal "Tipsbladet" und der "kicker" übereinstimmend berichten, wechselt Top-Talent Gustav Christensen im Sommer zu den abstiegsbedrohten Hauptstädtern.

Fünf Millionen Euro soll die Ablösesumme betragen, die die Herthaner an den dänischen Erstligisten FC Midtjylland für Christensen überweisen werden. Der 18-Jährige, der auch die linke Außenbahn bekleiden kann, soll demnach über die Nachwuchsakademie der Berliner an das Profiteam herangeführt werden.

Dänisches Top-Talent überzeugt Hertha BSC mit Toren wie am Fließband

Beim dreimaligen dänischen Fußballmeister kommt Christensen zurzeit vor allem in der U19 zum Einsatz. Mit bislang 26 Toren in 16 Einsätzen gehört der Offensivmann zu den vielversprechendsten Talenten in der nationalen Nachwuchsklasse.

Auch in den U-Nationalmannschaften Dänemarks gilt Christensen als feste und treffsichere Größe. Für die dänische U19 stehen ihm nach fünf Einsätzen drei Tore zu Buche. Mit sechs Toren in sechs U18-Länderspielen und zwei Treffern bei einem Einsatz in der U17 wusste der Youngster schon vorher zu überzeugen.

In der laufenden Saison durfte Christensen auch bei den Profis des FC Midtjylland reinschnuppern - und sogar erste internationale Erfahrungen sammeln. Im November feierte er in der Schlussphase des 2:0-Siegs im Vorrundenspiel gegen Sturm Graz sein Europa-League-Debüt. Außerdem kam der 18-Jährige zu einem Einsatz im nationalen Pokal.