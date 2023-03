Mega-Streichliste des FC Chelsea enthüllt

IMAGO/Mike Egerton

Raheem Sterling und Co. sollen den FC Chelsea angeblich verlassen

Insgesamt Ausgaben in Höhe von mehr als 600 Millionen Euro, davon allein im Winter die Rekordsumme von mehr als 300 Millionen Euro: Der FC Chelsea hat in der Saison 2022/23 auf dem Transfermarkt neue Maßstäbe gesetzt. Kein Wunder, dass die Blues nun ihrerseits zahlreiche Stars ins Schaufenster stellen sollen.

Ganze zehn Stars des FC Chelsea nennt "El Nacional" in einem Bericht, der die Streichkandidaten des englischen Top-Klubs auflistet. Auffallend: Die Aufzählung umfasst sogar die Namen dreier Akteure, für die man unlängst tief in die Tasche griff.

Pierre-Emerick Aubameyang (kam im Sommer für 12 Mio. vom FC Barcelona), Top-Talent Carney Chukwuemeka (kam im Sommer für 18 Mio. von Aston Villa) und Raheem Sterling (kam im Sommer für 56 Mio. von Manchester City) sollen nach nur einer Spielzeit an der Stamford Bridge schon keine Rolle mehr in den Überlegungen des FC Chelsea spielen. Das will "El Nacional" erfahren haben.

Zudem soll das hochveranlagte Eigengewächs Conor Gallagher ebenso keine Zukunft mehr bei den Londonern haben, wie César Azpilicueta, Hakim Ziyech, Mateo Kovacic, Ruben Loftus-Cheek, Ben Chilwell und Mason Mount.

Vermeintlicher Flirt des FC Bayern unter den Streichkandidaten

Ebenfalls alles andere als kleine Namen. Die beiden englischen Nationalspieler Chilwell (Vertrag bis 2025) und Mount (Vertrag bis 2024) zählen zu den absoluten Stars der Insel. Mount ist aktuell sogar einer der höchstgehandelten englischen Kicker.

Auch Kovacic (Vertrag bis 2024), der in seiner Karriere schon viermal den Gewinn der Champions League feiern durfte, dürfte keine Probleme haben, sich einen neuen hochklassigen Arbeitgeber zu suchen. Um Ziyech (Vertrag bis 2025) kursierten unlängst ebenfalls reihenweise Gerüchte. Unter anderem wurde der Marokkaner Mitte Februar bei Paris Saint-Germain und dem FC Bayern gehandelt.

Der Name von Christian Pulisic fehlt hingegen etwas überraschend in der Aufzählung der vermeintlichen Streichkandidaten. Der US-Nationalspieler, für den Chelsea 2019 64 Millionen Euro an Borussia Dortmund überwies, musste sich zuletzt mit der Rolle des Ergänzungsspielers zufrieden geben. In der Folge wurde sogar über eine Rückkehr zum BVB spekuliert.

So zahlreich die Schlagzeilen sind, die der FC Chelsea im Saisonverlauf mit Transfers generierte, so überschaubar ist bislang der sportliche Erfolg: In der Premier League bangt man als Zehnter um die Teilnahme am internationalen Geschäft, in der Champions League steht man nach einem Sieg über den BVB hingegen im Viertelfinale.