Thomas Müller reagiert auf DFB-Auszeit

IMAGO/Matthias Koch

Thomas Müller vom FC Bayern (r.) will die Länderspielpause ohne DFB-Einsatz gut nutzen

Nach seiner Nichtberücksichtigung für die ersten Länderspiele nach der schwachen Fußball-WM 2022 in Katar hat sich Thomas Müller vom FC Bayern München über die sozialen Netzwerke an seine Fans gewandt.

"Gestern wurde bekannt, dass mich Hansi Flick bei den nächsten beiden Abstellungsperioden nicht nominieren wird. Wir schätzen uns und bleiben auch weiterhin in einem guten Austausch", versicherte der Bayern-Routinier in einem Beitrag auf Instagram.

Zu seiner Zukunft im DFB-Team schrieb der 33-Jährige mit einem Augenzwinker-Emoji: "Dann wird man sehen, wie es weitergeht." Er drücke "den Jungs die Daumen für die ersten Länderspiele des Jahres", merkte Müller dann noch an.

Dass Bundestrainer Flick ihn für die Länderspiele gegen Peru am 25. März und gegen Belgien am 28. März nicht in den deutschen Kader berief, kommentierte Müller mit einer Kampfansage an die Bundesliga-Konkurrenz. "Persönlich will ich die Länderspielpause nutzen, um mich optimal auf die anstehenden Aufgaben beim FC Bayern vorzubereiten", stellte der 121-fache Nationalspieler klar.

Bayern-Star Müller blickt nach DFB-Ausschluss auf "entscheidende Saisonphase"

Es stehe "die entscheidende Saisonphase im Vereinsfußball vor der Türe", rief Müller in Erinnerung: "Wir haben in allen drei Wettbewerben eine super Ausgangslage und in dieser Saison noch viel vor!" Sein "Hunger nach Trophäen" sei "ungebrochen", machte Müller deutlich.

Bundestrainer Flick hatte kürzlich in einem Interview mit dem Fachmagazin "kicker" erklärt, dass Müller für die nächsten zwei Länderspiele keine Option sei.

"Thomas Müller wird bei den nächsten beiden Maßnahmen nicht dabei sein. Das ist mit ihm besprochen, ich möchte jüngeren Spielern bei der Nationalmannschaft eine Chance geben", sagte Flick.

Die Tür zur deutschen Nationalmannschaft steht für den WM-Torschützenkönig von 2010 grundsätzlich weiter offen. "Das bedeutet aber nicht, dass er für die EM kein Thema ist", ergänzte Flick.