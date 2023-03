Rose warnt: Man kann Haaland nie "komplett kaltstellen"

Hendrik Schmidt, dpa

Freut sich auf das Rückspiel bei Manchester City: RB-Coach Marco Rose

RB-Leipzig-Coach Marco Rose erwartet von seinem Team beim Champions-League-Spiel bei Manchester City eine besondere Leistung.

"Wir wissen, was auf uns zukommt", sagte der Trainer einen Tag vor dem Spiel am Dienstag (21:00 Uhr/Amazon Prime). "Am Ende geht es gegen so eine Top-Mannschaft um die richtige Balance, sehr, sehr viel Vertrauen, Mut - und unser bestes Spiel dieser Saison würde auch ganz gut passen."

Noch nicht richtig fit ist Dani Olmo. "Er ist sicherlich morgen ein Faktor und kann 20 Minuten spielen", sagte der Trainer. "Trotzdem reden wir hier von einem Champions-League-Achtelfinale, und er ist noch nicht der Dani, wie wir ihn kennen. Dennoch kann er uns morgen bereits helfen."

Der sächsische Fußball-Bundesligist kann am Dienstag zum zweiten Mal in der Club-Geschichte in das Viertelfinale der Königsklasse einziehen. Das Hinspiel endete 1:1. In der Gruppenphase der Saison 2021/22 trat RB bereits einmal bei City an, verlor dort in einer spektakulären Partie 3:6, gewann aber das Rückspiel mit 2:1.

Vor drei Wochen hatte die Leipziger Abwehr Superstar Erling Haaland gut im Griff. Doch Rose, der den ehemaligen Dortmunder auch aus gemeinsamen Salzburger Zeiten kennt, weiß, "Erlings Qualität kennt jeder, wir haben es gut verteidigen können im Hinspiel. Man kann ihn aber nie komplett kaltstellen. Wir müssen alles als Mannschaft auffangen", sagte Rose und ergänzte: Es ist nicht nur Erling, sondern auch drumherum eine Menge Weltklasse".