Hernández vor Verlängerung - Spur zu Kane "sehr, sehr kalt"

IMAGO/Revierfoto

Lucas Hernández soll vor einer Verlängerung beim FC Bayern stehen

Im Sommer 2019 ging der FC Bayern an seine finanzielle Schmerzgrenze und überwies für die Dienste von Lucas Hernández satte 80 Millionen Euro an Atlético Madrid. Nachdem er anfangs etwas schwer in Tritt kam, avancierte der derzeit verletzte Franzose allerdings zum Leistungsträger der Münchner Defensive. Nun deutet einiges daraufhin, dass Hernández noch lange an der Säbener Straße kicken wird.

"Sky"-Reporter Florian Plettenberg will erfahren haben, dass Hernández und der FC Bayern kurz davor stehen, sich auf eine Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags zu einigen.

Die Rede ist von "sehr guten und positiven Gesprächen. Da kann es tatsächlich schnell gehen, dass Hernandez langfristig beim FC Bayern verlängert." Auch finanziell handele es sich um eine für beide Seiten positive Vereinbarung, heißt es weiter.

Hernández hatte sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar einen Kreuzbandriss zugezogen. Die bislang schwerste Verletzung des Innenverteidigers, der in seiner Karriere schon viele gesundheitliche Rückschläge verkraften musste. Ein Umstand, der den FC Bayern offenbar nicht einschüchtert.

Für die Münchner bestritt Hernández bislang 107 Pflichtspiele (2 Tore/8 Vorlagen).

Harry Kane keine Option mehr für den FC Bayern?

Neues verkündete Plettenberg auch mit Blick auf die Abteilung Attacke des FC Bayern. Die Gerüchte, Harry Kane von Tottenham Hotspur spiele in den Zukunftsplanungen des deutschen Rekordmeisters eine prominente Rolle, scheinen demnach nicht weiter zuzutreffen.

"Die Spur zu Bayern ist sehr, sehr kalt. Derzeit laufen gar keine Gespräche", enthüllt Plettenberg.

Kane, der mit 203 Treffern in 309 Ligaspielen aktuell der dritterfolgreichste Angreifer der Geschichte der englischen Premier League ist, wird seit Monaten als potenzieller neuer Top-Star im Sturmzentrum des FC Bayern gehandelt. Allerdings dürfte Tottenham für einen Transfer vor dem Ende von Kanes Vertrag im Sommer 2024 eine Summe um die 100 Millionen Euro aufrufen. Geld, das Bayern für den 29-Jährigen kaum investieren dürfte.

"Ich kann mir schon vorstellen, dass mal ein Spieler zum FC Bayern kommt, der um die 100 Millionen kosten kann, aber speziell zum Fall Kane habe ich meine Meinung geäußert. Er ist fast 30 Jahre alt und letztes Jahr hat Tottenham das 160-Millionen-Angebot von Manchester City abgelehnt. Deswegen habe ich gesagt, in diesem Fall, das wäre gaga, wenn der FC Bayern sich so einem Transfer nähern würde", erklärte zuletzt schon Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß bei "Sky".