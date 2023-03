Dämpfer für den AC Mailand

IMAGO

Der AC Mailand erlitt einen Rückschlag

Der italienische Fußballmeister AC Mailand hat es in der Serie A verpasst, zu Stadtrivale Inter aufzuschließen und den dritten Tabellenplatz zu übernehmen.

Fünf Tage nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League kamen die Rossoneri gegen US Salernitana nur zu einem 1:1 (1:0).

Olivier Giroud, Weltmeister von 2018, hatte Milan mit dem Pausenpfiff in Führung geköpft (45.+1), Boulaye Dia glich für den den Tabellen-16. aus (61.). Eine Rudelbildung in der Schlussphase blieb ohne Einfluss auf das Ergebnis.

Mit dem Remis bleibt Milan einen Punkt vor der AS Rom in der Tabelle auf Rang vier. Deutschlands U21-Nationalspieler Malick Thiaw stand wettbewerbsübergreifend im siebten Spiel in Folge in der Startelf. Der Innenverteidiger war vor der Saison von Schalke 04 in die Lombardei gewechselt.