Wechsel nach England? Kobel-Treffen enthüllt

IMAGO/Oliver Zimmermann

Gregor Kobel überzeugt beim BVB

Gregor Kobel ist bei Borussia Dortmund ein sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten. Der BVB-Torhüter weckt durch seine starken Leistungen Begehrlichkeiten bei internationalen Spitzenklubs. Mit einem Verein aus der Premier League soll es sogar schon zu einem Treffen gekommen sein.

Anfang März berichtete der "Blick", dass der FC Chelsea und Manchester United den 25-Jährigen im Visier haben. "Sport1" legt in diesem Zusammenhang nun noch einmal nach.

Wie es im Podcast "Die Dortmund-Woche" heißt, gab es vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Chelsea und BVB (2:0) ein Treffen zwischen "einem Berater aus Kobels Agentur und mit Leuten vom FC Chelsea". Die Blues sollen "sehr interessiert" an Kobel sein, so der TV-Sender.

Der Eidgenosse war 2021 für die kolportierte Ablösesumme von 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum BVB gewechselt. Seitdem ist Kobel bei Borussia Dortmund nicht mehr wegzudenken. Der Keeper ist noch bis 2026 an die Schwarz-Gelben gebunden. Eine Ausstiegsklausel soll es im Vertrag nicht geben.

Kobel will dem BVB vorerst treu bleiben

"Sport1" zufolge will Kobel noch mindestens ein Jahr beim BVB bleiben. "Ich würde aber fast behaupten, dass das Thema nächstes Jahr nochmal Fahrt aufnimmt. Es gibt Top-8-Vereine, die von der Strahlkraft her nun mal über den BVB hinausgehen. Da kommt auch Kobel irgendwann vielleicht ins Grübeln", wagte Reporter Patrick Berger einen Blick in die Zukunft. Als mögliche Ablösesumme werden in dem Bericht 40 bis 50 Millionen Euro genannt.

Die Spekulationen um einen möglichen Wechsel lassen Kobel indes kalt. "Ich beschäftige mich nicht mit Gerüchten - das bringt mir nichts. Ich muss mich auf die aktuelle Situation hier konzentrieren. Wir haben gerade eine überragende Situation. Ich bin voll beim BVB und freue mich auf die nächsten Spiele", erklärte der Schlussmann zuletzt in einem Interview mit "Sky".