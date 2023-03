Einigung nicht in Sicht: Pavard-Abschied weiter möglich

IMAGO/Martin Hangen

Die Zukunft von Benjamin Pavard beim FC Bayern ist weiter offen

Obwohl sich das Verhältnis zwischen Benjamin Pavard und dem FC Bayern in den letzten Wochen spürbar verbessert hat, ist nach wie nicht sicher, ob der Franzose seinen 2024 auslaufenden Vertrag beim Rekordmeister verlängern wird.

Wie der TV-Sender "Sky" berichtet, ist eine vorzeitige Vertragsverlängerung von Benjamin Pavard beim FC Bayern nicht so wahrscheinlich, wie es zuvor unter anderem von der "Abendzeitung" angedeutet wurde. Es gebe derzeit keine Gespräche zwischen den Parteien und demnach sei auch eine schnelle Einigung "nicht in Sichtweite", heißt es.

Ein Abgang des 26-Jährigen im kommenden Sommer, so schreibt "Sky" weiter, sei weiterhin möglich. Angeblich liegen dem französischen Nationalspieler mehrere Optionen vor. Interessiert sein sollen allen voran der FC Barcelona, der FC Chelsea und Inter Mailand.

FC Bayern strebt finale Lösung an

Klar ist dem Bericht zufolge bisher lediglich, dass der FC Bayern in den nächsten Monaten auf eine finale Lösung drängen wird.

Für den deutschen Fußball-Rekordmeister gibt es demnach nur zwei Varianten: Entweder Pavard verlängert langfristig oder er wird im Sommer verkauft. Bedeutet: Mit einer Restlaufzeit von nur einem Jahr wollen die Münchner nicht in die nächste Saison gehen. In diesem Fall würde dem FC Bayern ein ablösefreier Abgang nach der Saison 2023/24 drohen. Ein Szenario, das Sportchef Hasan Salihamidzic und Co. unbedingt verhindern wollen.

Rund um die Zukunft von Benjamin Pavard in München hatte es in den letzten Monaten immer wieder Schlagzeilen gegeben. Ursächlich dafür war auch der Franzose selbst, der seinen Verbleib an der Isar offen ließ. Seitdem der Verteidiger von Trainer Julian Nagelsmann aber regelmäßig im Abwehrzentrum aufgestellt wird, ist die Stimmung zwischen Klub und Spieler - und auch die Leistung Pavards - merklich besser geworden.