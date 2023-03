BVB-Boss Watzke flieht nach Schalkes Ausgleich im Derby

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim verließ das Stadion des FC Schalke 04 nach dem Ausgleich (Archivbild)

Das Remis im Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund fühlte sich aus Sicht des BVB wie eine Niederlage an. Das empfand offenbar auch Hans-Joachim Watzke so, der deutlich vor Spielschluss Reißaus nahm, wie nun bekannt wurde.

Zweimal führte Borussia Dortmund am Wochenende im Derby beim FC Schalke 04, zweimal glichen die Königsblauen aus. Wie ein Nackenschlag wirkte dabei vor allem das 2:2 in der 79. Minuten durch Kenan Karaman, weil bis dahin vor allem der BVB die spielerische Hoheit über die Partie besaß. Nach dem erneuten Ausgleich hatte Borussia-Boss Hans-Joachim Watzke dann wohl genug gesehen.

Wie "Bild" berichtet, setzte der Geschäftsführer der Dortmunder unmittelbar nach dem Tor durch Karaman zur Flucht aus der Veltins-Arena an.

Zusammen mit seiner Tochter Katharina und einem Bodyguard verließ der 63-Jährige mehr als zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit, zu der in der Folge sogar noch drei weitere Minuten addiert wurden, das Stadion der Gastgeber.

Warum Watzke die Arena so zeitig verließ, ist nicht bekannt.

Im Nachhinein verpasste der BVB-Boss nicht mehr viel. Die Partie endete ohne weitere Tore, der 2:2-Endstand bedeutete gleichzeitig einen unerwarteten Rückschlag im Titelkampf mit dem FC Bayern, der nun zwei Punkte Vorsprung hat.

Kehl: BVB dachte wohl gegen Schalke geht's von allleine

In zwei Wochen, am 1. April, treffen der BVB und der FC Bayern im direkten Duell in der Münchner Allianz Arena aufeinander.

Wie Watzke war auch BVB-Sportchef Sebastian Kehl nach dem Revierderby gegen die abstiegsbedrohten Königsblauen bedient. "Wir haben den Sieg verschenkt. Das sind zwei verlorene Punkte, und zwar nicht, weil die Schalker so gut waren, sondern weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben", ärgerte sich Kehl bei "Sky".

"Deshalb ist das sehr bitter. Wir sind heute sehr enttäuscht, da wir zwei weitere Punkte hätten holen müssen. Das war sehr unnötig heute", ließ der Sportdirektor Dampf ab.

Den Vorwurf, dass sein Team auf Schalke zu lässig agiert habe, wolle er "nicht komplett" von sich weisen, sagte der 43-Jährige: "Vielleicht haben wir aufgrund der Dominanz ein klein wenig gedacht, es geht von alleine."