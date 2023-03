Real Madrid nimmt Stars des FC Bayern und BVB ins Visier

IMAGO/ULMER

Joao Cancelo (l.) ist bis zum Saisonende an den FC Bayern verliehen

Real Madrid plant im Sommer offenbar eine große Transfer-Offensive. Die Königlichen sollen in diesem Zusammengang auch zwei Spieler auf der Wunschliste haben, die aktuell für den FC Bayern und BVB auflaufen.

Angelt sich Real Madrid für die kommende Saison gleich drei Stars für insgesamt mehr als 300 Millionen Euro? Laut dem Portal "fichajes" haben die Verantwortlichen des amtierenden Champions-League-Siegers gleich mehrere Spieler im Blick.

Der Name Jude Bellingham überrascht in diesem Zusammenhang nicht. Das Interesse am BVB-Youngster ist hinlänglich bekannt. "Bild" zufolge weilte Vater Mark Bellingham zuletzt bereits in Madrid, um über einen Wechsel seines Sohnes zum spanischen Rekordmeister zu verhandeln.

Wie "fichajes" in Erfahrung gebracht haben will, fordert Borussia Dortmund rund 150 Millionen Euro für den 19 Jahre alten zentralen Mittelfeldspieler.

Joao Cancelo: Real Madrid statt FC Bayern?

Rund 70 Millionen Euro müsste Real Madrid für die Dienste von Joao Cancelo an Manchester City überweisen. Der Rechtsverteidiger ist noch bis zum Saisonende an den FC Bayern ausgeliehen. Ein Verbleib des 28-Jährigen an der Säbener Straße gilt aber als eher unwahrscheinlich.

Sollte der FC Bayern von der kolportierten Kaufoption von rund 70 Millionen Euro absehen, würde Cancelo angeblich auf die Agenda von Real Madrid rücken.

Auf dieser soll ich ebenfalls Khvicha Kvaratskhelia befinden. Der Linksaußen ist noch bis 2027 an die SSC Neapel gebunden. Folglich müssten die Königlichen für den Nationalspieler Georgiens tief in die Tasche greifen. Laut "fichajes" könnte der italienische Erstligist mindestens 100 Millionen Euro für den 22-Jährigen fordern.

Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain soll hingegen keine Priorität bei Real Madrid besitzen. Der französische Superstar hatte in der Vergangenheit mit einem Wechsel in das Estadio Santiago Bernabéu geliebäugelt.