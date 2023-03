DFB-Star fällt für Champions-League-Achtelfinale aus

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Robin Gosens (m.) steht Inter Mailand gegen den FC Porto nicht zur Verfügung

Der italienische Fußball-Vizemeister Inter Mailand muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21:00 Uhr/DAZN) beim FC Porto auf Robin Gosens verzichten. Der Nationalspieler fällt wegen einer Wadenverletzung aus, wie der Klub am Dienstagmorgen mitteilte.

Der 29-Jährige war 2022 von Atalanta Bergamo zu Inter gewechselt, ist in Mailand aber nie wirklich in Schwung gekommen. Immer wieder kursieren Gerüchte über einen möglichen Abschied am Ende der Saison. Inter hat das Hinspiel mit 1:0 gewonnen.