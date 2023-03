FC Bayern droht Ausfall von Leistungsträger

IMAGO/Danilo Di Giovanni

Eric Maxim Choupo-Moting (r.) könnte dem FC Bayern in Leverkusen fehlen

Der FC Bayern bangt vor dem Bundesliga-Duell mit Bayer Leverkusen um einen Einsatz von Eric Maxim Choupo-Moting. Der Stammspieler plagt sich derzeit mit Rückenproblemen herum.

Laut "kicker" ist "offen", ob Choupo-Moting am Sonntag (17:30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen mitwirken kann. Der Torjäger hatte bereits die vergangene Partie des FC Bayern gegen den FC Augsburg (5:3) verpasst.

Dem Fachmagazin zufolge habe eine MRT-Untersuchung bei Choupo-Moting "keinen genaueren Befund" ergeben. Womöglich muss Cheftrainer Julian Nagelsmann deshalb im Duell mit den wiedererstarken Leverkusenern umplanen.

Zuletzt agierte Serge Gnabry beim FC Bayern in der Spitze. Der Nationalspieler wurde in der Münchner Offensive hierbei von Leroy Sané sowie Sadio Mané unterstützt. Einen klassischen Neuner hat der FC Bayern - abgesehen von Choupo-Moting - nicht in den eigenen Reihen.

Choupo-Moting der Gewinner beim FC Bayern

Der 33-Jährige hat sich nach dem Abschied von Robert Lewandowski im vergangenen Sommer von einem Ergänzungsspieler zur Stammkraft entwickelt. Der gebürtige Hamburger erzielte in der laufenden Saison bereits 17 Pflichtspieltore.

Deshalb wurde Choupo-Moting beim FC Bayern zuletzt mit einer Vertragsverlängerung bis 2024 belohnt. "Choupo ist ein Künstler am Ball, er hat in den letzten Jahren sehr gute Leistungen gebracht. In der Hinrunde dieser Saison hat er uns geholfen, auf der Stürmerposition die Lücke zu schließen, die wir hatten", lobte Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Entwicklung des Nationalspielers Kameruns.

Im Saisonendspurt benötigt der FC Bayern auf alle Fälle einen gesunden Choupo-Moting. Nach dem Gastspiel bei Bayer Leverkusen steht erst einmal die Länderspielpause auf dem Programm. Im Anschluss empfängt der FC Bayern den BVB zum Gipfeltreffen in der Bundesliga (1. April, 18:30 Uhr).