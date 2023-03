FC Bayern verkündet Vertragsverlängerungen

Oryk HAIST via www.imago-images.de

Der FC Bayern hat zwei Vertragsverlängerungen eingetütet

Der FC Bayern treibt seine Zukunftsplanungen weiter voran. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag offiziell mitteilte, konnten zwei vielversprechende Talente an den Verein gebunden werden.

Frans Krätzig und Leon Fust haben beim FC Bayern neue Verträge bis 2025 unterzeichnet. Die beiden 20-Jährigen kommen beim deutschen Rekordmeister in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz.

Insbesondere Krätzig spielt unter Cheftrainer Holger Seitz eine große Rolle. So absolvierte der Linksfuß in der laufenden Saison bereits 20 Pflichtspiele für den FC Bayern II. Dabei gelang Krätzig ein Assist. Der Youngster ist im zentralen Mittelfeld beheimatet, kann aber auch auf dem Flügel oder als Linksverteidiger agieren.

Auf letztgenannter Position kommt Fust beim FC Bayern II zum Zug, wenngleich in der laufenden Spielzeit erst neun Einsätze (1 Tor) in der Regionalliga zu Buche stehen.

"Frans und Leon spielen schon seit einigen Jahren für unsere Nachwuchsmannschaften und sind aktuell fester Bestandteil des Kaders unserer Amateure", lobte Halil Altintop, Sportlicher Leiter FC Bayern Campus, die beiden Talente in einer offiziellen Mitteilung des Vereins.

FC Bayern II deutlich hinter Spitzenreiter Unterhaching

"Frans hat die letzten Spiele auf der für ihn ungewohnten Linksverteidiger-Position voll überzeugen können, aber auch Leon hat bei seinen Einsätzen immer wieder sein Potential angedeutet", meinte Altintop: "Wir freuen uns, dass sie auch die nächsten Schritte ihrer Entwicklung mit uns gehen werden und sind sehr gespannt auf ihren weiteren Weg."

Der FC Bayern II rangiert in der Regionalliga Bayern aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter SpVgg Unterhaching beträgt bei der selben Anzahl an Spielen bereits 16 Punkte. Somit ist der Aufstieg in die 3. Liga - zumindest in diesem Jahr - fast ein Ding der Unmöglichkeit.