Rekordtrainer Streich verlängert beim SC Freiburg

Christian Streich verlängert beim SC Freiburg

Die Architekten der Freiburger Erfolgsstory bleiben an Bord: Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat erneut die Verträge mit seinem langjährigen Chefcoach Christian Streich und dessen Trainerteam verlängert. Details zu den Laufzeiten gaben die Breisgauer am Dienstag wie üblich jedoch nicht bekannt. Streich ist der dienstälteste Trainer der Bundesliga, der 57-Jährige ist seit 1995 für den Sport-Club tätig, seit Dezember 2011 ist er Freiburger Cheftrainer.

"Es ist schön, dass wir nach wie vor gerne ins Trainerbüro kommen und einen offenen und ehrlichen Austausch pflegen", sagte Streich: "Die Konstellation hier ist besonders, und es ist mir eine Freude, gemeinsam mit meinen Trainerkollegen bei diesem Verein weiter arbeiten zu können." Neben Streich verlängerten auch dessen Assistenten Patrick Baier, Florian Bruns und Julian Schuster ihre Verträge.

Streich ist mit 347 Partien Rekordtrainer der Breisgauer in der Bundesliga, insgesamt betreute er das Freiburger Profiteam bereits in 430 Pflichtspielen. In der vergangenen Saison führte er den SC ins Finale des DFB-Pokals und in die Europa League, wo für Freiburg am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) das Achtelfinal-Rückspiel gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin ansteht (Hinspiel 0:1).

In der Bundesliga hat Freiburg als derzeit Fünftplatzierter beste Chancen, sich erneut für den Europapokal zu qualifizieren. Bereits Anfang März hatten die beiden Vorstände Oliver Leki und Jochen Saier vorzeitig ihre Verträge bis zum Jahr 2027 verlängert.

"In dieser inhaltlich wie menschlich sehr besonderen Konstellation weiterarbeiten zu können freut uns total", sagte Saier: "Das Trainerteam um Christian Streich arbeitet Tag für Tag sehr detailverliebt und mit maximalem Einsatz an der Entwicklung unserer Mannschaft."