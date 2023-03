Enthüllt: Eintracht-Star stand kurz vor Wechsel zu Neapel

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Eintracht-Keeper Kevin Trapp wäre im Sommer fast bei der SSC Neapel gelandet

Seit 2019 hütet Kevin Trapp das Tor von Eintracht Frankfurt. In seiner Zeit bei den Adlerträgern entwickelte sich der Torhüter zum Publikumsliebling. Doch seine Zeit beim Europa-League-Sieger hätte offenbar im Sommer fast geendet. Medienberichten zufolge saß der DFB-Star auf gepackten Koffern, um zur SSC Neapel zu wechseln.

Ausgerechnet am Tag vor dem wichtigen Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen die SSC Neapel ist durchgesickert, dass Eintracht-Keeper Kevin Trapp im Sommer fast an den Fuße des Vesuvs gewechselt wäre. Das berichtet die neapolitanische Tageszeitung "IL Mattino" in ihrer Dienstagausgabe.

Auch "Sky" hatte im Juli 2022 von einem Interesse des italienischen Spitzenklubs an dem deutschen Nationalkeeper berichtet. "Sport1" wollte allerdings erfahren haben, dass ein Interesse aus dem Ausland den 32-Jährigen nicht reize und er deshalb einen Verbleib bei den Hessen anstreben würde.

Eintracht Frankfurt: Zerschlug sich der Trapp-Wechsel in letzter Sekunde?

Doch offenbar war das Interesse des momentanen Spitzenreiters der Serie A weitaus konkreter und die Verhandlungen weitaus fortgeschrittener als bislang gedacht. Im Sommer stand Neapel-Stammtorhüter Alex Meret laut ""IL Mattino" kurz vor einem Abschied. Als Nachfolger machten die Klub-Bosse schnell Trapp aus.

Dieser soll sogar bereits ein Ticket für einen Flug nach Pescara gebucht haben, um von dort aus weiter nach Neapel zu reisen. Doch der Transfer von Meret zerschlug sich und ein Transfer des ehemaligen PSG-Torhüters hatte sich erledigt. Somit blieb Trapp bei Eintracht Frankfurt, wo er erst im Februar seinen bis 2024 laufenden Vertrag um zwei Jahre verlängerte.

"Jeder weiß, wie viel mir dieser Klub bedeutet und dass ich mich in Frankfurt wie zu Hause fühle. Ich freue mich, dass ich weiterhin ein Teil der Eintracht-Familie sein werde. Die Ambitionen des Klubs decken sich hundertprozentig mit meinen und ich brenne darauf, weiterhin alles für Eintracht Frankfurt zu geben", sagte der sechsfache Nationalspieler kurz nach seiner Unterschrift.