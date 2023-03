Matthäus warnt den BVB: Wenn der FC Bayern ...

IMAGO/Thomas Pakusch

Lothar Matthäus blickt auf den FC Bayern und BVB

Der FC Bayern und BVB liefern sich in der Fußball-Bundesliga einen spannenden Titelkampf. Laut Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus könnte das direkte Aufeinandertreffen das Rennen um die Meisterschaft aber bereits vorentscheiden.

"Bayern ist und bleibt immer der Favorit auf den nationalen Titel. Zudem kommt es in drei Wochen zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Bayern und dem BVB. Sollte der Punkteabstand bis dahin gleich bleiben und die Bayern dieses Spiel gewinnen, wird sie keiner mehr einholen", warnte der TV-Experte den BVB in seiner "Sky"-Kolumne.

Matthäus prophezeite: "Sie [die Bayern] hatten ihre Schwächeperiode bereits und würden dann mit fünf Punkten Vorsprung vor dem BVB sicher wieder Deutscher Meister."

Der FC Bayern rangiert in der Fußball-Bundesliga nach 24 Spieltagen aktuell zwei Punkte vor Borussia Dortmund. Vor dem Gipfeltreffen am 1. April müssen die Münchner noch bei Bayer Leverkusen (Sonntag, 17:30 Uhr) antreten. Der BVB empfängt zuvor den 1. FC Köln (Samstag, 18:30 Uhr).

Matthäus macht dem BVB Mut

Doch Matthäus machte dem BVB gleichzeitig Mut. "Auf der anderen Seite ist dieses Spiel auch eine Chance für Dortmund, endlich mal wieder in München zu gewinnen und damit Platz eins zurückzuerobern. Und dann wird es richtig spannend", so der 61-Jährige.

Matthäus weiter: "Edin Terzic hat es richtig formuliert: Dortmund muss weiter demütig sein und arbeiten, dann kommt der Preis meistens von ganz allein. Die Qualität, Stärke und das fußballerische Talent hat diese Mannschaft ohne Ende. Sie können weiterhin Deutscher Meister werden. Darauf können sie stolz sein."

Zuletzt konnte der BVB in der Saison 2011/12 Meister werden. In diesem Kalenderjahr präsentieren sich die Schwarz-Gelben bislang in guter Verfassung, wenngleich es zuletzt in der Champions League beim FC Chelsea (0:2) sowie im Revierderby gegen den FC Schalke 04 (2:2) zwei Dämpfer gab.