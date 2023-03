FC Bayern ein Thema? Erneut Gerüchte um Havertz

IMAGO/Revierfoto

BVB-Schreck Kai Havertz wird immer wieder beim FC Bayern gehandelt

Gegen den BVB in der Champions League gehörte Kai Havertz zu den auffälligsten Akteuren des FC Chelsea. Dennoch soll seine Zukunft beim Premier-League-Klub weiter offen sein. Unklar ist auch, inwieweit sich der FC Bayern mit dem Nationalspieler beschäftigt.

Zahlreiche gute Szenen, die Hacken-Einleitung vor dem ersten Treffer von Raheem Sterling, Nervenstärke bei der umstrittenen Wiederholung des zunächst verschossenen Hand-Elfmeters: Beim 2:0 im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Borussia Dortmund avancierte Kai Havertz zum Matchwinner des FC Chelsea und war der beste Mann auf dem Platz.

"Die vergangenen Wochen waren hart, jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden", sagte der BVB-Schreck nach dem Weiterkommen der Blues, die das Hinspiel in Dortmund mit 0:1 verloren hatten und auch in der Liga zuletzt häufig nicht überzeugten. Seinem Teammanager Graham Potter rettete Havertz mit seinem Gala-Auftritt wohl sogar den Job.

Kai Havertz beim FC Chelsea angeblich weiter Streich-Kandidat

Ob der 23 Jahre alte frühere Leverkusener über den Sommer hinaus das blaue Trikot der Londoner trägt, ist jedoch trotzdem längst nicht sicher. Laut "Sky" gehört Havertz weiter zu den Streichkandidaten bei Chelsea.

Noch sei "nichts final, aber es kann sehr gut sein, dass Havertz im Sommer gehen wird', beurteilte Transfer-Experte Florian Plettenberg die Situation des Edeltechnikers. Bereits seit Wochen und Monaten ranken sich Wechsel-Gerüchte um Havertz, der 2020 für satte 80 Millionen Euro auf die Insel gewechselt war.

Immer wieder wird auch der FC Bayern als möglicher Abnehmer für den Offensivspieler genannt - sicherlich auch, weil Uli Hoeneß vor Havertz' Transfer nach London das Interesse der Münchner an dem umworbenen Profi bestätigte.

FC Bayern "sehr aktiv" bei Kai Havertz?

Neues Öl ins Gerüchte-Feuer goss kürzlich "Mediafoot". Das Portal berichtete sogar, der FC Bayern sei hinter den Kulissen "sehr aktiv" in der Causa Havertz. Dieser Lesart widersprach allerdings "Sport1". Dem TV-Sender zufolge bestehe an der Säbener Straße schlicht "kein Interesse" am Noch-Chelsea-Star.

Endgültige Klarheit darüber, ob es Havertz tatsächlich nicht an die Isar zieht, und wo er in der kommenden Spielzeit aufläuft, dürften jedoch erst die kommenden Monate bringen.