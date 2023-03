Scharfe Kritik am FC Bayern: "Rückschrittliche Entwicklung"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

FC Bayern im Bundesliga-Spitzenspiel vor kleiner Kulisse

Das Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg sorgt weiter für Wirbel. Denn: Trotz der Länderspielpause bei den Männern findet die Partie nicht in der Münchner Allianz Arena statt. Ein früherer DFB-Star kritisiert den deutschen Rekordmeister.

Zweiter gegen Erster, das Beste, was der deutsche Frauen-Fußball derzeit auf Vereinsniveau zu bieten hat: Das Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg am 25 . März (17:55 Uhr) wirft seine Schatten voraus.

"Ausverkauft in 30 Minuten" meldete der deutsche Rekordmeister zuletzt über die Social-Media-Kanäle seines Frauen-Teams - ein vereinsinterner Rekord. Noch nie waren alle Tickets für eine Partie der Münchnerinnen so schnell vergriffen. Der große Wermutstropfen: Es gingen überhaupt nur 2500 Karten in den Verkauf.

Der Kracher zwischen dem FC Bayern und den Wölfinnen findet nämlich im Stadion auf dem Bayern-Campus statt und nicht in der großen Allianz Arena - für viele Kritikerinnen, darunter die frühere Nationalspielerin Tabea Kemme, ein Fauxpas des Klubs.

Denn einerseits wäre die Nachfrage nach Tickets deutlich höher gewesen und andererseits steigt am letzten März-Wochenende wegen der Länderspielpause auch keine Liga-Partie der Männer in der Arena.

Ex-Nationalspielerin übt Kritik am FC Bayern

"Wir feiern, dass innerhalb von 30 Minuten das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Wolfsburg ausverkauft ist. 2.500 Tickets. Eine rückschrittliche Entwicklung. Der hohen Nachfrage im deutschen Frauenfußball kann kein Angebot geleistet werden", sagte Kamme gegenüber "t-online".

Auf Nachfrage des Portals bekräftigte der FC Bayern allerdings, dass die Frauen gegen den VfL definitiv nicht in der Allianz Arena spielen werden.

Grund sei das nur vier Tage zuvor stattfindende Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal, für das die Münchnerinnen tatsächlich ins große Stadion umziehen.

Laut "t-online" wäre ein erneuter Umzug zu kostspielig, die Mehreinnahmen aus der Königsklasse würden dadurch nahezu aufgefressen, heißt es.