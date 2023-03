Watzke erklärt: Das sind Terzics größte Qualitäten

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Hans-Joachim Watzke ist Geschäftsführer beim BVB

Borussia Dortmund befindet sich in der Fußball-Bundesliga nach 24 Spieltagen voll im Meisterrennen, weist mit 50 Zählern nur zwei Punkte weniger auf als Tabellenführer FC Bayern. Dass der BVB am Ende einer Saison mal wieder ganz oben stehen könnte, hofft Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schon seit Jahren. Nun hat Schwarz-Gelb nach Ansicht des BVB-Bosses zweifelsfrei den richtigen Cheftrainer an der Linie, um neue Titel einzufahren.

"Wir hoffen, dass er eine Ära prägen kann. Eine so lange Trainer-Amtszeit ist das, wonach sich alle sehnen. Natürlich ist es am Ende auch ein bisschen von Ergebnissen abhängig. Edin hat jedenfalls einen sehr großen Vertrauensvorschuss und einen hohen Kreditrahmen, das ist doch klar", stellte Watzke im Gespräch mit der "Sport Bild" heraus.

Zahlenmäßig hat sich unter Chefcoach Edin Terzic im Vergleich zum Vorjahr unter Marco Rose nicht wirklich etwas geändert. Auch im letzten März stand der BVB nach 24 Bundesliga-Partien mit 50 Punkten da, hinkte dem FC Bayern damals allerdings schon acht Zähler hinterher.

Das bewundert BVB-Boss Watzke an Edin Terzic

Atmosphärisch passt der 40-Jährige aber offenkundig besser zum Klub, der Mannschaft und den Anhängern. Daraus macht auch Watzke keinen Hehl: "Dortmund ist ein Verein, der auch gefühlig ist. Und unsere Millionen Fans wollen, dass sich einer mit Haut und Haaren dem Verein verschreibt. Das tut er. Und das tut er nicht aufgesetzt, sondern er ist da authentisch, weil er das auch schon die ganzen Jahre gelebt hat."

Vor allem für die Herangehensweise Terzics, wie er die Profi-Mannschaft des BVB seit seinem zweiten Amtsantritt im letzten Sommer führt, imponiert Watzke sehr, wie der Sauerländer in dem Interview erklärte: "Ich bewundere Edin für seine sehr klare und kommunikative Art. Er brennt für seine Ziele und schafft es, die Spieler emotional von seinem Weg zu überzeugen."

Watzke zitiert BVB-Trainerlegende

Unter Terzic hätten vor allem seit Rückrundenstart gleich mehrere wichtige Akteure einen erneuten Leistungssprung gemacht, was das beste Indiz für die Qualitäten des Fußballlehrers sei.

Auch in den Momenten der Niederlagen sei Watzke von Terzic überzeugt, betonte er. Neben dem bitteren Champions-League-Aus gegen den FC Chelsea hat der BVB auch schon sechs Pleiten in der Bundesliga kassiert - übrigens auch genauso viele wie zum Vorjahreszeitpunkt.

Der BVB-Boss bediente sich dabei eines Zitats eines der größten Dortmunder Trainer aller Zeiten: "Es ist gut, dass ihn (Terzic, Anm. d. Red.) die Ergebnisse emotional intensiv mitnehmen. Ottmar Hitzfeld hat mal gesagt: 'Aus dem Schmerz der Niederlage entsteht die Kraft für den nächsten Sieg.'"