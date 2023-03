BVB unter Vertrags-Zugzwang: Höheres Gehalt für Top-Star?

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Der Vertrag von Marco Reus endet beim BVB im Sommer, der von Julian Brandt ein Jahr später

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat sich zum Ziel gesetzt, die Gehaltsstrukturen im Kader umzuverteilen und künftig leistungsorientierte Verträge abzuschließen. Im Fall eines BVB-Stars wird aber offenbar eine Ausnahme gemacht.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will Offensivspieler Julian Brandt auch über dessen derzeitiges Vertragsende im Sommer 2024 unbedingt halten. Denn: Der 26-Jährige zählt in dieser Saison zu den besten Akteuren im Kader von Cheftrainer Edin Terzic, seine zwölf Scorerpunkte in der Bundesliga sind mannschaftsinterner Bestwert.

Seine Top-Werte machen den 39-fachen deutschen Nationalspieler natürlich nun begehrt, Medienberichten zufolge haben die beiden London-Klubs Arsenal und Tottenham Hotspur die Fühler ausgestreckt.

Sollte Brandt den Lockrufen erliegen, könnte der BVB aufgrund der Vertragslage zu einem Verkauf gezwungen sein, um noch eine Ablösesumme zu kassieren. Die Vertragssituation sei ihm "natürlich bekannt", so Sportdirektor Sebastian Kehl Ende Februar bei "Bild". Man werde die Angelegenheit aber "unaufgeregt" angehen.

BVB will angeblich Gehalt von Julian Brandt anheben

Wie "Sport Bild" nun berichtet, drückt Kehl mittlerweile aufs Tempo. Der BVB habe die Spielerseite bereits um einen ersten Verhandlungstermin gebeten und dränge noch vor dem Ablauf der Saison auf eine Entscheidung.

Um Julian Brandt von einer Unterschrift in Dortmund zu überzeugen, sei der Revierklub sogar bereit das Gehalt zu erhöhen. Dem Sportblatt zufolge streicht der gebürtige Bremer derzeit rund sieben Millionen Euro ein, im neuen Vertrag könnte diese Summe deutlich angehoben werden. Schon im Fall von Youssoufa Moukoko war der Klub finanziell an seine Grenzen gegangen, der Angreifer unterschrieb im Winter einen neuen, hochdotierten Vertrag beim Bundesligisten.

Eigentlich, das hatte sich Sportdirektor Kehl auf die Fahne geschrieben, sollen beim BVB künftig vor allem leistungsorientierte Verträge abgeschlossen werden. Das Grundgehalt soll sinken, dafür können die Spieler durch Erreichen persönlicher Ziele weiteres Geld verdienen.

So liegt Kapitän Marco Reus etwa derzeit Medienberichten zufolge ein Vertragsangebot vor, bei dem sein derzeitiges Grundgehalt halbiert wäre. Das Arbeitspapier der BVB-Ikone läuft bereits Ende Juni aus.