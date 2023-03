Neuer Führungsposten für Bayern-Star? De Ligt äußert sich

IMAGO/ULMER

Eine Szene mit viel Symbolik: De Ligt jubelt nach seiner Monster-Grätsche gegen PSG

Matthijs de Ligt hat sich beim FC Bayern in seiner ersten Saison mehr und mehr durchgesetzt, entwickelt sich allmählich zu einer echten Führungspersönlichkeit auf dem Rasen. Wird er für seine Leistungen und seine Ausstrahlung im FCB-Trikot schon bald belohnt?

Wie die "Sport Bild" vermeldete, könnte dem niederländischen Abwehrrecken schon bald eine mannschaftsinterne Beförderung anstehen. Im Sommer könnte er nach nur einer Saison beim FC Bayern für den Mannschaftsrat nominiert werden, vermutet das Fachmagazin.

Darauf angesprochen, zeigte sich der 23-Jährige noch zurückhaltend: "Für mich ist das heute noch nicht wichtig, ich will es vor allem auf dem Platz gut machen. Danach sehen wir, was kommt. Das sind Dinge, die sich dann ergeben", stellte de Ligt in der "Sport Bild" klar.

Aktuell besteht der Mannschaftsrat des FC Bayern aus Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Kingsley Coman.

Der Leistungssprung des Innenverteidigers in seinem ersten Bayern-Jahr ist unübersehbar. In den ersten Wochen noch mit einigen körperlichen Defiziten aus Italien von Juventus Turin angereist, bringt es der Ex-Ajax-Kapitän mittlerweile schon auf 30 Pflichtspieleinsätze für den deutschen Rekordmeister.

De Ligt kostete dem FC Bayern 67 Millionen Euro

Seine Präsenz auf dem Spielfeld, sei es hinsichtlich seiner Zweikampfführung, seines Aufbauspiels mit dem Ball oder seiner Kommunikation mit den Mitspielern, hat de Ligt zuletzt praktisch eine Stammplatz-Garantie verschafft.

Die starke Form gipfelte in der Gala-Leistung gegen Paris Saint-Germain in der Champions League (sport.de-Note 1,0). Dort wurde der Holländer unter anderem wegen seiner Rettungsgrätsche in der ersten Halbzeit, als er einen Patzer von Keeper Yann Sommer in letzter Sekunde ausputzte, zum gefeierten Helden. "Für mich war das, als hätte ich ein Tor geschossen", meinte de Ligt selbst über seine Grätsche gegen den Schuss von PSG-Mann Vitinha.

Die Rettungstat stand dabei wortwörtlich für das Motto, dem sich der Verteidiger selbst verschrieben hat: "'Never give up', das ist mein Motto. Ich gebe immer bis zum letzten Moment alles", so der 67-Millionen-Euro-Transfer der Münchner.