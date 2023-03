Nach Fünf-Tore-Gala: Presse huldigt "Cyborg" Haaland

IMAGO/Sven Sonntag

Ex-BVB-Star Erling Haaland glänzte gegen RB Leipzig mit fünf Treffern

Mit 7:0 hat Manchester City RB Leipzig im Rückspiel der Champions League überrollt. Einmal mehr der herausragende Mann: Ex-BVB-Stürmer Erling Haaland. Mit fünf Toren schoss der Norweger den Bundesligisten fast im Alleingang aus dem Wettbewerb. Nach dem Spiel überschüttete die internationale Presse den Mann des Spiels mit Lob und Superlativen.

Erst zum dritten Mal gelang es einem Spieler in der Champions League, fünf Tore in einem Spiel zu erzielen. Zuvor war dies nur Lionel Messi im Jahr 2012 gegen Bayer Leverkusen und Luiz Adriano 2014 im Trikot von Schachtar Donezk gelungen. Nun wohnt auch Erling Haaland diesem elitären Kreis bei - die internationale Presse war begeistert.

"Das Beste an ihm ist, dass diese fünf Tore niemanden überraschen. Die Überzeugung, mit der Haaland in den Strafraum einzieht, ist unmenschlich. Er macht es auch seinen Teamkollegen einfach", schwärmte etwa die spanische "Marca" nach der Gala des bulligen Mittelstürmers. Der Norweger sei "von einem anderen Planeten" und ein "Biest", legte die Sportzeitung nach.

"Wie ein Wirbelsturm brach Haaland über die Champions League herein. Fünf Tore für den Norweger, der Leipzig in nur 57 Minuten demontierte", stieg auch die italienische "Corriere dello Sport" in die Lobeshymnen über den norwegischen Superstar ein.

Ex-BVB-Star Erling Haaland ein "Cyborg"

Mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit stellte Haaland die Weichen bereits früh auf Sieg. Hoffnungslos unterlegene Leipziger hatten dem Stürmer und dem Starensemble von Manchester City nur wenig entgegenzusetzen. Auch der britische "Daily Star" huldigte den 22-Jährigen.

"FÜNF-TORE-SUPERSTAR! Cyborg Erling Haaland stellt nach fünf Toren in der Champions League alle Rekorde in den Schatten", titelt die Boulevardzeitung.

"Haaland ist ein Phänomen und er glänzt jetzt bei den größten Gelegenheiten. Einige der Rekorde, die er weiterhin bricht, sind atemberaubend", so der "Daily Express".

Der ehemalige Dortmunder ist nun der jüngste Spieler in der Geschichte der Königsklasse, der die Marke von 30 Treffern knackt. Für City hat der Mittelstürmer in dieser Saison nun in 36 Pflichtspielen unglaubliche 39 Tore erzielt.

Er selbst gab sich nach dem Spiel derweil ganz zurückhaltend. "Es war eine große Nacht. Ich bin so glücklich", sagte er nach dem Spiel bei einem TV-Interview bei "BT Sport". Auf die Frage, ob er seine Superkraft verraten könne, antwortete Haaland mit einem Lächeln: "Da muss ich jetzt wohl 'Tore erzielen' antworten. Es ist wichtig, im Kopf schnell zu sein."