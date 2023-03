Brazzo erklärt Leistungsschwankungen bei Neuzugang

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bis zum Saisonende an den FC Bayern ausgeliehen: Joao Cancelo (l.)

Winter-Neuzugang Joao Cancelo hat beim FC Bayern einen Start mit Höhen und Tiefen hingelegt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist weiterhin vollends von den Qualitäten des Portugiesen überzeugt. Für seine Leistungsschwankungen gäbe es einen einfachen Grund.

Kaum war Joao Cancelo kurz vor dem Ende der Winter-Wechselfrist auf Leihbasis von Manchester City zum FC Bayern gewechselt, begeisterte der Außenverteidiger schon die Münchner Fans. Im Pokal gegen Mainz 05 (4:0) zeigte der 28-Jährige all sein Können und lieferte prompt seine erste Vorlage für den neuen Klub.

Doch nach dem anfänglichen Hoch folgte ein erstes, kleines Tief. Cheftrainer Julian Nagelsmann setzte keineswegs in allen Partien auf die Leihgabe, die vor allem wegen der Unzufriedenheit über sein Reservisten-Dasein in Manchester ihr Glück in München gesucht hatte. In bislang sechs möglichen Bundesliga-Partien kommt Cancelo auf fünf Einsätze, nur dreimal stand er in der Startelf.

Ein erster Frust machte sich beim 41-fachen Nationalspielers Portugals dann bemerkbar, als Nagelsmann angesichts Benjamin Pavards Rotsperre in der Champions League auf Josip Stanisics Dienste setzte, weil dieser sich als rechter Innenverteidiger im System mit Dreierkette wohler fühlt.

Bayern-Boss Salihamidzic: Cancelo "wird für uns noch wichtig sein"

Nach einem klärenden Gespräch mit Julian Nagelsmann erhielt Joao Cancelo dann zuletzt gegen den FC Augsburg (5:3) wieder eine Chance von Beginn an - und war mit einem Tor und einer Vorlage einer der überragenden Spieler des FC Bayern (sport.de-Note 1,0).

Eine Erklärung für die Schwankungen hat nun Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic abgegeben. "Wir haben viel mit Joao gesprochen", wird der Ex-Profi in der "Sport Bild" zitiert: "Er brauchte zwei, drei Wochen zur Eingewöhnung."

Zuletzt sei Cancelo im Training "überragend" gewesen, so die Beobachtung des Bosniers, der hinzufügte: "Er hat bei City meist in der Viererkette, etwas anders, gespielt." Salihamidzic betonte: "Joao wird für uns noch wichtig sein, er kann alles."