Stuttgart-Abwehrmann bei nächsten Top-Klub gehandelt

Will dauerhaft Champions League spielen: Borna Sosa (r.) vom VfB Stuttgart

Außenverteidiger Borna Sosa zählt zu den begehrtesten Spielern im Kader des VfB Stuttgart. Nachdem der Kroate schon im Winter begehrt war, mehren sich nun offenbar die Anfragen für einen Wechsel im Sommer.

Borna Sosa macht über seine Zukunftsambitionen kein Geheimnis: Der 25-Jährige will in der Champions League spielen. "Für mich ist es ein Ziel, irgendwann zu einem Klub zu wechseln, der diese Ambitionen dauerhaft hat", so der Linksfuß zuletzt im Gespräch mit der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

Möglichkeiten dazu hatte es in der Vergangenheit bereits immer wieder gegeben. Ein Wechsel im vergangenen Winter zu Bayer Leverkusen war etwa am Veto des VfB Stuttgart gescheitert. Sosa "akzeptiere diese Entscheidung", betonte zugleich aber auch, dass man "gegebenenfalls im Sommer nach einer Lösung schauen" müsse.

Wie "Sport Bild" nun berichtet, steigt mit dem Saisonverlauf mehr und mehr das Interesse an Sosa, der seinen Vertrag beim VfB Stuttgart zuletzt im November 2020 für fünf weitere Jahre bis 2025 verlängert hatte. 2018 war er für sechs Millionen Euro von Dinamo Zagreb zu den Schwaben gewechselt.

Trio kämpft um Champions-League-Qualifikation - und um Sosa?

Drei Top-Klubs aus Europa haben dem Bericht zufolge nun vorgefühlt: Tottenham Hotspur aus London, Real Sociedad aus San Sebastián und der FC Sevilla. Alle drei Klubs haben zumindest die Ambitionen, regelmäßig in der Champions League vertreten zu sein, ob das auch in der kommenden Saison der Fall sein wird, steht wenige Wochen vor dem Saisonende aber auf einem anderen Blatt.

Tottenham kämpft elf Spieltage vor Schluss als Tabellenvierter um die Königsklassen-Qualifikation, auch die Real Sociedad - bei noch 13 ausbleibenden Spielen - ist als Vierter derzeit auf Kurs. Der FC Sevilla hingegen hinkt als Tabellen-13. den eigenen Ansprüchen in dieser Saison meilenweit hinterher, allein durch den Gewinn der Europa League könnte die Saison noch gerettet werden.