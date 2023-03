Hier läuft Neapel vs. Eintracht live im TV und Stream

IMAGO/Laci Perenyi

Schafft Eintracht Frankfurt noch die Wende in der Champions League?

Eintracht Frankfurt will auf der europäischen Bühne wieder mal ein Fußball-Märchen schreiben. Bei einer der derzeit wohl formstärksten Mannschaften der Champions League will der Bundesligist am Mittwochabend ab 21:00 Uhr auswärts einen 0:2-Rückstand wettmachen. Die SSC Neapel gilt dabei als Favorit und wird mittlerweile längst als Geheimtipp auf den Sieg in der Königsklasse gehandelt. Wo wird SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt live im Fernsehen und Stream übertragen?

Die Partie warf ihre Schatten bereits Tage im Vorfeld voraus, wenngleich weniger aus sportlichen Gründen. Nach einem Theater in mehreren Akten stand am Ende die Entscheidung, dass Eintracht Frankfurt auf sein Auswärtskarten-Kontingent verzichten wird.

Der Zoff um den Zutritt oder Nicht-Zutritt der SGE-Anhänger ins "Diego Maradona", wie das Stadion in Neapel mittlerweile heißt, bestimmte in dieser Woche die Schlagzeilen und sorgte für einige Brisanz zwischen den beiden Klubs.

Rein sportlich gesehen sind die Rollen allerdings klar verteilt: Die SSC Neapel gilt nach dem 2:0-Hinspielerfolg als klarer Anwärter auf das Viertelfinale in der Champions League, befindet sich auch in der italienischen Meisterschaft seit Monaten auf einem Höhenflug.

Die Hessen hingegen laufen seit Februar ihrer Form hinterher, blieben zuletzt in der Bundesliga dreimal in Folge ohne Sieg. Gelingt dem amtierenden Europa-League-Sieger am Mittwochabend trotzdem die Sensation in Neapel? Und wo wird das Spiel der SSC gegen die SGE live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt live im TV und Stream