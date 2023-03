England Duo offenbar heiß auf Werders Füllkrug

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug ist in England begehrt

Spätestens seit seiner Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und seinen überzeugenden Auftritten bei der ansonsten aus DFB-Sicht so enttäuschenden WM in Katar hat es Niclas Füllkrug vom SV Werder Bremen auf die Einkaufszettel der großen Klubs geschafft. Der beste Torjäger Deutschlands ist unter anderem in England gefragt. Das Zeug für den nächsten großen Schritt hätte er, glaubt ein Ex-Werderaner.

Mit mittlerweile schon 15 Toren führt Niclas Füllkrug die Torjägerliste der Fußball-Bundesliga mit drei Treffern Abstand vor seinen Verfolgern an. Der Stürmer, der Werder Bremen bereits im letzten Jahr zum Aufstieg schoss, netzt auch im Oberhaus munter weiter. Zum Jahresende hin spülten ihn seine Treffer sogar bis ins DFB-Team und mit zur Weltmeisterschaft.

Kaum war dies passiert, wurden Wechselgerüchte um den 30-Jährigen laut. Allen voran der FC Bayern soll angeblich Interesse gezeigt haben. Auch aus England gab es im Winter Anfragen, als der FC Everton laut "Sport Bild" am Angreifer baggerte.

Nun hat das Sportblatt erfahren, dass es weitere potenzielle Käufer aus der Premier League gibt. Laut dem neuesten Bericht der "Sport Bild" hat West Ham United Füllkrug ins Visier genommen.

15 Millionen Euro müssten der derzeitige Tabellen-17. der Premier League wohl mindestens für den Werder-Stürmer aufbringen, spekuliert das Magazin. Ob diese Summe wirklich reicht?

Werder Bremen will Gehalt von Niclas Füllkrug aufstocken

Die Werder-Verantwortlichen machten in der Vergangenheit deutlich, Füllkrug (nur) im Falle eines Top-Angebots ziehen lassen zu wollen. Im Sommer wollen die SVW-Bosse mit dem Angreifer sprechen und seinen bis 2025 datierten Vertrag verlängern, garniert mit einer deutlichen Gehaltserhöhung, heißt es.

Derzeit verdient Füllkrug dem Vernehmen nach 2,5 Millionen Euro an der Weser. In England könnte der 30-Jährige deutlich mehr einstreichen.

Für den früheren Werder-Torhüter Tim Wiese wäre es "eine Schwächung, wenn er gehen würde", so der Keeper gegenüber "Sport Bild", der Füllkrug den Schritt zu einem Top-Verein jedoch jederzeit zutrauen würde.

"Man sieht es doch bei Eric Maxim Choupo-Moting. Er hat bei Bayern erfolgreich die Rolle von Robert Lewandowski eingenommen. Was Choupo kann, das kann Fülle auch", betonte Wiese.