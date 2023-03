Medien: BVB scoutet neuen Mittelstürmer

IMAGO/HOCH ZWEI / Italy Photo Press

Tammy Abraham soll erneut im Fokus des BVB stehen

Obwohl der BVB mit Sébastien Haller erst im vergangenen Sommer einen neuen Mittelstürmer verpflichtete, sind die Dortmunder mit der Besetzung der Sturmspitze offenbar noch nicht restlos zufrieden. Laut italienischen Medien nehmen die Schwarz-Gelben daher bereits einen weiteren Kandidaten genauer unter die Lupe.

Wie die italienische Zeitung "La Repubblica" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, hat der BVB seine Scouts in der vergangenen Woche ins Römer Olympiastadion geschickt, um sich dort die Europa-League-Partie der heimischen AS gegen Real Sociedad anzusehen. Dabei soll ein Spieler besonders im Fokus gestanden haben: Mittelstürmer Tammy Abraham.

Sowohl die Späher aus Dortmund als auch Abgesandte von Manchester United seien vor Ort gewesen, um das Spiel des 25-jährigen Engländers genauer unter die Lupe zu nehmen. Beide Klubs haben entschieden, den Ex-Chelsea-Profi intensiv zu verfolgen, schreibt "La Repubblica".

Im Fall der Schwarz-Gelben ist es nicht das erste Mal, dass sie mit einer Verpflichtung von Abraham in Verbindung gebracht werden. Schon im Sommer 2021 wurde dem BVB Interesse nachgesagt. Damals wurde Abraham als möglicher Tausch-Kandidat im Zuge eines möglichen Haaland-Transfers gehandelt, der am Ende bekanntlich nicht zustande kam.

BVB sieht Handlungsbedarf in der Sturmspitze

Handlungsbedarf im Sturm sehen Sebastian Kehl und Co. vor allem aufgrund des nahenden Abgangs von Anthony Modeste. Der bislang erfolglose 34-Jährige wird den BVB im kommenden Sommer nach nur einem Jahr wieder verlassen. Laut "Sport Bild" sondieren die Berater des Ex-Kölners bereits den Markt und forcieren einen Transfer nach Saudi-Arabien. Dass er eine Zukunft bei der Borussia hat, gilt als ausgeschlossen.

Restlos zufrieden können die Dortmunder Verantwortlichen zudem auch nicht mit der Ausbeute von Sébastien Haller sein. Der Neuzugang, der seine Bestform nach überstandener Krebserkrankung offenkundig noch nicht erreicht hat, traf in zwölf Pflichtspiel-Einsätzen erst ein einziges Mal.

Als echter "Killer" vor dem Tor ist allerdings auch Abraham in dieser Saison noch nicht in Erscheinung getreten. Nachdem er in der vergangenen Saison in 53 Pflichtspielen noch 27 Tore erzielte, sind es in dieser Saison in 36 Einsätze nur sieben.