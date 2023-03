Tuchel bald Real-Coach? Wer in Madrid noch gehandelt wird

IMAGO/Steven Paston

Thomas Tuchel ist derzeit vereinslos

Seit seinem unrühmlichen Ende als Teammanager beim englischen Top-Klub FC Chelsea ranken sich um Thomas Tuchel wilde Gerüchte. Wie geht es weiter mit dem 49-Jährigen, der in der Bundesliga einst für den 1. FSV Mainz 05 und den BVB arbeitete?

Nun gibt es neue Spekulationen über die eigenen Wunschvorstellungen Tuchels, der mit Paris Saint-Germain (2020) und dem FC Chelsea (2021) jeweils ins Endspiel der Champions League eingezogen war und mit den Blues sogar triumphierte.

Wie die "Sport Bild" berichtete, will Tuchel auch zukünftig nur noch im allerhöchsten Regal zugreifen, sollte es entsprechende Offerten geben.

Der FC Bayern wurde in diesem Zuge ebenso genannt wie Real Madrid und der FC Barcelona als potenzielle Tuchel-Klubs, die sich der Trainer im Wartestand selbst gut vorstellen könnte. Außenseiterchancen sollen zudem noch Juventus Turin und Atlético Madrid haben.

Allen voran soll es Tuchel aber Real Madrid angetan haben. Bei den Königlichen läuft es in La Liga derzeit nicht optimal, der Rückstand auf den Erzrivalen Barca beträgt bereits neun Zähler. Sollte der Clásico am kommenden Sonntag auswärts in Barcelona verloren gehen (ab 21:00 Uhr), wäre das Titelrennen in Spanien wohl endgültig entschieden.

Legende des FC Schalke 04 ebenfalls in Madrid gehandelt

Real-Cheftrainer Carlo Ancelotti besitzt zwar noch einen laufenden Vertrag bis 2024 bei den Königlichen, soll beim amtierenden Champions-League-Sieger zumindest intern auch weiterhin unumstritten sein.

Dennoch scheint es längst nicht mehr ausgeschlossen, dass das zweite erfolgreichen Engagement des Italieners beim spanischen Hauptstadtklub im Sommer dieses Jahres vorzeitig beendet werden könnte.

Tuchel selbst habe zuletzt fleißig Spanisch gelernt, um auf alle denkbaren Konstellationen vorbereitet zu sein. Wie es bei "Sport Bild" weiter heißt, werden neben Tuchel rund um Real Madrid gleich drei weitere Star-Trainer gehandelt, die auf Carlo Ancelotti im Sommer nachfolgen könnten.

Darunter sollen neben Mauricio Pochettino (derzeit ohne Klub) auch Real-Ikone und derzeitiger Leverkusen-Trainer Xabi Alonso sowie Vereinslegende Raúl sein, der aufgrund seines zweijährigen Intermezzos in Königsblau bis heute auch beim FC Schalke 04 noch unvergessen ist.