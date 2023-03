Kehrtwende bei BVB-Star Guerreiro deutet sich an

IMAGO/Moritz Mueller

Raphael Guerreiro (3.v.l.) spielt schon seit 2016 beim BVB

Raphael Guerreiro zählt im Kader von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zu den dienstältesten Spielern. Doch bis zuletzt hieß es, dass sich die Wege im Sommer trennen, da sich der BVB wohl gegen eine Vertragsverlängerung entschieden hat. Doch nun könnte bei den schwarz-gelben Bossen ein Umdenken stattgefunden haben.

Nur Kapitän Marco Reus ist länger beim BVB als Raphael Guerreiro, der 2016 vom FC Lorient aus Frankreich ins Ruhrgebiet kam und seither - wenn er fit war - Stammspieler auf der linken Abwehrseite war. Allerdings liegt die letzte Vertragsverlängerung schon rund dreieinhalb Jahre zurück, sodass er nun zu den sechs BVB-Profis zählt, deren Arbeitspapiere zum Saisonende auslaufen. Neben Guerreiro stehen auch Reus, Hummels, Modeste, Dahoud und Passlack vor einer unsicheren Zufkunft.

Anders als bei Marco Reus, mit dem sich Borussia Dortmund in Gesprächen befindet, soll Medienberichten zufolge die Tendenz beim Portugiesen in Richtung Trennung gehen. Zu oft fehlte der Linksfuß aufgrund von Verletzungen, zu unbeständig waren vor allem in dieser Saison bislang seine Darbietungen auf dem linken Flügel.

Zudem hatte sich der BVB im Winter mit Julian Ryerson verstärkt, der rechts wie links zum Zug kommen kann. Für die neue Saison gilt die Verpflichtung von Gladbachs Ramy Bensebaini dem Vernehmen nach als so gut wie beschlossen.

BVB mit Bensebaini und Guerreiro?

Wie "Bild" nun allerdings berichtet, könnte Guerreiro, der sich in Dortmund wohl fühlen und einen Verbleib befürworten soll, nun eine Maßnahme von Cheftrainer Edin Terzic zu Gute kommen. Denn: Der BVB-Coach will den gelernten Außenverteidiger demnach in Zukunft häufiger im zentralen Mittelfeld einplanen.

Jene Rolle hatte Guerreiro jüngst im Revierderby gegen den FC Schalke 04 (2:2) eingenommen. Unter den BVB-Spielern zählte er, auch dank seines sehenswerten Treffers, zu den besten Spielern. Von sport.de erhielt Guerreiro die Note 2,0, die er sich durch viele kreative Vorstöße im Mittelfeld verdiente.

Denkbar ist es laut "Bild" daher mittlerweile, dass der BVB mit Guerreiro und Bensebaini in die nächste Spielzeit geht.