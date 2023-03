IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Auch beim FC Bayern ist nur für elf Spieler in der Startelf Platz

Der breite Kader des FC Bayern bietet Cheftrainer Julian Nagelsmann zum Saison-Endspurt hin zahlreiche Möglichkeiten und bringt gleichzeitig auch die Wahrscheinlichkeit mit, den ein oder anderen Star zu enttäuschen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Beginn des Jahres verliefen die letzten vier Wochen ganz nach dem Geschmack des FC Bayern.

Verfolger Union Berlin wurde durch einen klaren Sieg distanziert, zwei weitere Dreier und gleichzeitige Patzer der Konkurrenz führten dazu, dass die Münchner mittlerweile sogar wieder zwei Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze vorzuweisen haben. Zwischendurch wurde beinahe im Vorbeigehen gegen Messi und Co. der Viertelfinaleinzug in der Champions League eingetütet. Die Bosse und Coach Julian Nagelsmann dürften zufrieden sein.

Allerdings bringt der aktuelle Höhenflug wie so oft im Leben auch eine Kehrseite mit sich. Denn der Cheftrainer hat nach der Rückkehr von Sadio Mané in einem gut funktionieren System vor allem im Angriff die Qual der Wahl - aber auch in der Abwehr sind Enttäuschungen vorprogrammiert. Diese Härtefälle drohen beim FC Bayern:

Härtefälle in der Defensive des FC Bayern:

Gesetzt sind in der Abwehrzentrale der Münchner lediglich zwei Spieler: Der mittlerweile überaus souverän agierende Sommer-Transfer Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano, der sich nach langer Anlaufzeit vollends beim FC Bayern eingelebt und zurück zu alter Stärke gefunden hat. Neben dem wohl besten Innenverteidiger-Duo der Liga kann sich noch Alphonso Davies auf (s)einen Stammplatz verlassen. Der junge Außenbahnspieler überzeugt sowohl als klassischer Linksverteidiger in einer Viererkette als auch als offensiver(er) Part mit drei zentralen Abwehrspielern.

Genau diese Wechsel zwischen Dreier- und Viererkette bergen jedoch einige Gefahr für die weiteren Startelf-Anwärter. Allen voran der noch vor Kurzem hochgelobte Josip Stanisic könnte seinen Platz auf der rechten Seite schon wieder verloren haben, weil Routinier Benjamin Pavard sich zuletzt äußerst treffsicher zeigte. Stanisics Problem: Auch Winter-Neuzugang Joao Cancelo machte nach einer Schwächephase wieder von sich reden und überzeugte mit Tor und Vorlage gegen Augsburg (jeweils sport.de-Note 1.0).

Beide Verteidiger spielen im doppelten Sinne um ihre Zukunft. Einerseits müssen sie sich beim FC Bayern für eine Weiterverpflichtung empfehlen, andererseits müssen auch Nagelsmann und Co. ausloten, ob sich bei Pavard (Vertrag bis 2024) und Cancelo (geliehen bis Saisonende, Kaufoption über 70 Millionen Euro) eine weitere Zusammenarbeit anbietet.

Stanisic hingegen, aus der Bayern-Jugend stammend und langfristig bis 2026 gebunden, muss sich trotz starker Leistungen - vor allem in der Champions League gegen den PSG-Angriff mit Kylian Mbappé und Co. - daher wohl am ehesten hinten anstellen. Sein (und damit auch Nagelsmanns) Vorteil: Wie Cancelo könnte der junge Kroate auch auf links aushelfen, wenn Davies eine Pause braucht.

Offen ist, wie es zeitnah mit Noussair Mazraoui weitergeht. Vor der Winterpause stand der ablösefrei aus Amsterdam geholte Rechtsverteidiger noch regelmäßig auf dem Feld, fiel dann aber monatelang aufgrund einer Entzündung des Herzbeutels aus. Gegen den FCA feierte der 25-Jährige zwar ein Kurz-Comeback, es sieht aber stark danach aus, dass Nagelsmann den Startplatzwunsch des Marokkaners aufgrund der großen Konkurrenz vorerst nicht erfüllen kann.

Ebenfalls zur Defensive gehört Leon Goretzka, allerdings weiter vorn im Mittelfeld. Der deutsche Nationalspieler könnte dann vermehrt zum Härtefall werden, wenn der FC Bayern häufiger auf fünf offensiv orientierte Spieler im 3-1-4-2 setzen sollte mit Joshua Kimmich als einziger Absicherung, wie kürzlich gegen Augsburg. Hier bekam Goretzka nach der kräftezehrenden Champions-League-Partie zwar nur eine Pause verordnet, die Möglichkeit, offensiv mehr Spielern Einsätze zu bieten, dürfte Nagelsmann aber durchaus reizen.

Härtefälle in der Offensive des FC Bayern:

"Thomas Müller spielt immer": Dieser einst von Ex-Coach Louis van Gaal geprägte Satz gilt längst nicht mehr. Der jüngst für die DFB-Elf von Bundestrainer Hansi Flick nicht mehr berücksichtigte Offensiv-Allrounder fand sich zuletzt auch in München immer wieder auf der Bank wieder. Müllers Problem: Die drei bis maximal vier Plätze im Angriff sind heiß umkämpft.

Profitierte der Ur-Münchner in den letzten Wochen noch von den schwankenden Leistungen der in die Kritik geratenen Serge Gnabry und Leroy Sané, fing sich das Duo zuletzt und drängt zurück ins Team. Das Gute aus Müllers Sicht: Derzeit fällt Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting mit Rückenproblemen, die bis ins Bein strahlen, aus. Dadurch ist vorerst ein weiterer Platz offen.

Auf diesen erhebt allerdings auch der nach seiner Entzündung im Wadenbeinköpfchen genesene Sadio Mané Anspruch. Kaum vorstellbar, dass der im Sommer für 32 Millionen vom FC Liverpool verpflichtete Superstar nicht wieder regelmäßig Spielzeit bekommen wird.

Seines Platzes sicher fühlen kann sich deshalb derzeit nur Überflieger Jamal Musiala. Neben dem Youngster gibt es in den kommenden Wochen ein Hauen und Stechen zwischen Kingsley Coman, den erwähnten Leroy Sané, Serge Gnabry und eben Müller. Zudem wird auch das 17-jährige Top-Talent Mathys Tel weitere Einsatzminuten sammeln wollen.

Julian Nagelsmann hat also die Qual der Wahl. Das dürfte dem Cheftrainer des FC Bayern nur recht sein - anders als wahrscheinlich den Spielern, die sich am Ende ungewollt auf der Bank wiederfinden.

Chris Rohdenburg