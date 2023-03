Bericht: Spurs schließen Kane-Verkauf zum FC Bayern aus

IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Harry Kane wird im Sommer wohl nicht zum FC Bayern wechseln

Seit Monaten ranken sich Gerüchte um einen Wechsel von England-Kapitän Harry Kane zum FC Bayern. Auch Manchester United soll neben dem deutschen Rekordmeister um den Stürmer-Star buhlen. Doch neusten Medienberichten aus England zufolge hat sich ein Wechsel des 29-Jährigen im Sommer nun endgültig zerschlagen.

Kane, der mit 203 Treffern in 309 Ligaspielen aktuell der dritterfolgreichste Angreifer der Geschichte der englischen Premier League ist, wird seit Monaten als potenzieller neuer Top-Star im Sturmzentrum des FC Bayern gehandelt. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass der Spurs-Star in den Zukunftsplanungen des deutschen Rekordmeisters eine prominente Rolle spiele.

Diesen hatte zuletzt bereits "Sky"-Reporter Florian Plettenberg widersprochen. Der Transfer-Experte stellte klar, dass die Spur zu den Bayern "sehr, sehr kalt" wäre. Dieses wird sich laut Informationen von "Sky Sports UK" auch in naher Zukunft nicht ändern.

Der englische Pay-TV-Sender vermeldet, dass Tottenham einen Verkauf ihres Kapitäns im Sommer ausschließt. Sollte sich der Klub aus dem Norden Londons mit Kane nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, würden die Spurs auch einen ablösefreien Abgang ihres Top-Stürmers in Kauf nehmen, heißt es. Der Vertrag des WM-Fahrers läuft noch bis 2024. Gespräche über eine längere Zusammenarbeit sollen laut "Sky Sports" derzeit auf Eis liegen.

Vermasselt Thomas Tuchel den Kane-Transfer zum FC Bayern?

Bereits in der Vergangenheit hatte der Nationalspieler mehrfach betont, dass er das Ziel verfolge, Titel zu gewinnen. Sowohl mit den Three Lions als auch mit Tottenham blieb ihm dies bislang verwehrt. Auch in dieser Saison laufen die Spurs den eigenen Ansprüchen wieder einmal nur hinterher und müsse gar um die Qualifikation für die Königsklasse bangen.

Um Kane eine Vertragsverlängerung schmackhaft zu machen, soll der Premier-League-Klub nun für den Sommer einen neuen Trainer verpflichten, nachdem Antonio Conte durch die schlechten Leistungen und dem Ausscheiden in der Champions League massive Kritik einstecken musste.

Neben Mauricio Pochettino soll auch Thomas Tuchel in der engeren Auswahl stehen. Die Anheuerung eines Trainers, der den Spurs zu einem wichtigen Titel verhelfen kann, soll die Chancen im Vertragspoker erhöhen, heißt es.

Sollte dieser Plan nicht aufgehen, könnten Klubs bereits im Januar 2024 Gespräche mit Kane führen, um diesen von einem ablösefreien Wechsel im folgenden Sommer zu überzeugen. Ein Szenario, das laut "Sky UK" besonders den FC Bayern auf den Plan rufen könnte.