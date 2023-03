Klopp und Liverpool verpassen Wunder von Madrid

IMAGO/David Rawcliffe

Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool ausgeschieden

Das Fußballwunder blieb aus, für Jürgen Klopp und den FC Liverpool ist die Champions League schon nach dem Achtelfinale beendet.

Der englische Fußball-Vizemeister mit dem deutschen Teammanager verabschiedete sich mit einem 0:1 (0:0) beim Titelverteidiger Real Madrid aus der Königsklasse.

Nach der 2:5-Heimpleite im Hinspiel waren die Chancen schon auf ein Minimum gesunken. Karim Benzema erzielte das einzige Tor im Santiago Bernabeu (78.).

Wann der Titelträger von 2005 und 2019 in die Champions League zurückkehrt, ist offen. Denn nach durchwachsener Saison und der peinlichen 0:1-Niederlage beim Abstiegskandidaten AFC Bournemouth liegen die Reds in der heimischen Premier League aktuell sechs Punkte hinter Rang vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt, zurück.

Benzema trifft für Real Madrid

Real mit Toni Kroos und Antonio Rüdiger zeigte eine dominante Vorstellung und unterstrich den Anspruch auf seinen neunten Champions-League-Titel. Schon früh hatten Vinicius Junior (15.) und Eduardo Camavinga, dessen Schuss Liverpools Keeper Alisson an die Latte lenkte (23.), Großchancen für die Königlichen.

Auch nach der Pause rettete der Brasilianer binnen Sekunden gegen Federico Valverde und Benzema (53.). Beim 0:1 war er allerdings chancenlos.