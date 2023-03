Eintracht-Schreck einer für die Bayern? "Wahnsinnsspieler!"

IMAGO/Giuseppe Maffia

Victor Osimhen traf zweimal im Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt

Chancenlos zog Eintracht Frankfurt im Achtelfinale der Champions League gegen die SSC Neapel den Kürzeren. 0:2 und 0:3 unterlagen die Hessen gegen Napoli, alleine Stürmerstar Victor Osimhen traf insgesamt dreimal gegen die SGE. Längst wird der Torjäger mit den absoluten Topklubs in Europa in Verbindung gebracht, darunter auch mit dem FC Bayern.

Schon seit Wochen wird der Nigerianer als möglicher Stürmer beim deutschen Rekordmeister gehandelt. Neben Harry Kane von Tottenham Hotspur wird insbesondere Victor Osimhen als mögliche große Lösung für die kommenden Jahre auf der Neuner-Position beim FC Bayern gesehen.

Nach seinen beiden Gala-Auftritten gegen Eintracht Frankfurt in der Königsklasse schnalzten die Experten hierzulande bei der Bewertung Osimhens einmal mehr mit der Zunge.

Allen voran Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann, der bei "Sky" ein wahres Loblied auf den 24-Jährigen anstimmte: "Er gefällt mir unheimlich! Er hat alles, was ein guter Stürmer braucht", legte sich der langjährige England-Legionär fest.

Osimhen ballert SSC Neapel zur Meisterschaft

Hamann konkretisierte: "Der Osimhen ist in einer anderen Liga. Kane ist ein hervorragender Stürmer, aber der Osimhen: Besser geht's ja nicht! Er köpft die Tore, er ist pfeilschnell. Er hat einen super Abschluss, ist clever, hat ein gutes Dribbling. Er ist der perfekte Stürmer, ein Wahnsinnsspieler!"

Spätestens in der laufenden Saison ist der Angreifer im hellblauen Napoli-Trikot so richtig durchgestartet. Nach 22 Serie-A-Einsätzen steht Osimhen bereits bei 19 Toren, ballert die SSC gerade in Richtung des ersten Meistertitels seit 1990.

Auch in der Champions League spielt er die bis dato beste Saison seiner Karriere und liegt hier bei vier Toren in fünf Spielen.

Da Osimhen vertraglich noch bis 2025 an die SSC Neapel gebunden ist, würde ein Sommer-Transfer allerdings eine extrem teure Angelegenheit für den FC Bayern werden. Berichten aus Italien zufolge würde Napoli mindestens 100 Millionen Euro Ablöse für seinen Starspieler aufrufen.