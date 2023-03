Spekulationen um Alphonso Davies verdichten sich

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Alphonso Davies (r.) ist eine feste Größe beim FC Bayern

Seit 2019 steht Alphonso Davies beim FC Bayern unter Vertrag und ist längst eine feste Größe im Team von Trainer Julian Nagelsmann. Inzwischen wird auch immer klarer, wie der deutsche Rekordmeister in Zukunft mit dem 22 Jahre alten Kanadier plant.

Nachdem zuletzt bereits "Sport Bild" vermeldete, der FC Bayern wolle den ohnehin noch bis 2025 laufenden Vertrag von Davies gerne vorzeitig verlängern und es gebe bereits Gespräche mit seinem Berater Nick Huoseh, zieht nun der "kicker" nach.

Auch das Fachmagazin berichtet von klaren Signalen vom Verein an den Spieler sowie ersten Verhandlungsrunden. Davies könne sich eine Verlängerung in München "gut vorstellen", heißt es. Im Hinterkopf habe der Linksverteidiger auch die WM-Endrunde 2026, die in seiner kanadischen Heimat sowie in Mexiko und den USA ausgetragen wird.

Das gewohnte Umfeld beim FC Bayern soll Davies auf dem Weg hin zu diesem Karriere-Highlight deutlich mehr reizen als ein Wechsel zu einem anderen Verein.

Zumal seine Trophäensammlung in nur vier Jahren in Europa beeindruckt: Unter anderem vier deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Pokalsiege sowie den Champions-League-Titel 2020 holte Davies bislang mit dem FC Bayern.

FC Bayern: Alphonso Davies fordert wohl Gehaltserhöhung

Klar ist allerdings, dass eine Ausdehnung der Zusammenarbeit für die Münchner nicht ganz günstig wird.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk berichtete zuletzt in einer Kolumne für das Portal "Caught Offside", Davies verdiene derzeit bereits rund neun Millionen Euro pro Jahr, wolle im Falle einer Verlängerung aber in die nächsthöhere Gehaltsstufe aufsteigen. Damit dürfte sein Salär dann deutlich im zweistelligen Millionenbereich liegen.

Sportlich sammelt Davies auch 2022/2023 wieder zahlreiche Argumente, die für eine lange (und gut bezahlte) Zukunft beim FC Bayern sprechen. 31 Pflichtspiele absolvierte er bislang, drei Tore und acht Vorlagen lautet seine herausragende Bilanz.